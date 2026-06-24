Si “papi” piensa seguir con China debe darle vuelta a esas relaciones

ENEE. Avisa Ledezma que ya tienen listos los 65 votos, para darle viento a la nueva ley de la ENEE e intentar revivir el cadáver putrefacto, luego que la Moncha y su pupilo, el tal Erick, lo dejaron en capilla ardiente.

CINISMO. De paso, el secre del Congreso reafirma que no hay tal privatización

-como juran los refundidores con su acostumbrado cinismo- y que, incluso, los trabajadores pasarán a las nuevas empresas con todos sus derechos, incluido su sistema de previsión.

VALOR. Tienen su valor los refundidores de hablar de la ENEE después que la dejaron quebrada y ahora, para rematar, se confirma que las cuatro turbinas de El Cajón tienen graves problemas de sobrecalentamiento debido a su obsoleto sistema de enfriamiento y a la falta de repuestos, todo gracias al tal Erick que, por andar politiqueando con la Moncha, nunca se preocupó por el mantenimiento.

PASTEL. ¡Ahhh! y, como cereza del pastel, dejaron deterioradas las viviendas de El Cajón, hasta en un 70 por ciento, al igual que los campamentos. Pobre, pueblo, pobre...

URNAS. Ni el uno reconoce el triunfo de la Keiko ni el otro el del Abelardo. Así son en todos lados. Los pueblos los mandan al carajo en las urnas por todos los desmadres que ocasionan en sus desgobiernos y, luego, le echan el muerto al “fraude”, a la “fuente” y al “software”. Por eso Milei les dice Z de M...

TAIWÁN. Desde los aposentos de Mireya soplaron a desmentir al vicecanciller taiwanés, quien aseguró que hay pláticas avanzadas con Honduras para restablecer relaciones diplomáticas, lo que equivaldría a mandar al carajo a Pekín.

CHINA. Ya se imaginan toda la presión y el cabildeo que desató China, para que Mireyita volara a sacar esa aclaración, pese a que el exhombre de los burros prometió en su campaña matrimoniarse con Taiwán.

HORA. Bueno, si el “papi” piensa seguir con China, lo menos que debería de hacer es darle vuelta de calcetín a esas relaciones, porque hasta ahora no le han dado ni la hora a Honduras a cambio de haber terminado con los chinitos taiwaneses.

HAMBRE. Lo único que Xiomara y el farsante de Quique Reina consiguieron con esas relaciones fue llevar a la quiebra y dejar muriéndose de hambre a miles de humildes camaroneros de la zona sur.

FERIA. El otro “gran beneficio” para Honduras logrado por Xiomara y su flamante canciller fue una feria de excursiones a China de funcionarios, diputados y periodistas. Algunos solo allá pasaban.