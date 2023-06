Cuestionan la discrecionalidad del Banco Central de Honduras en la adjudicación de divisas

“Hay una priorización discrecional (del BCH) y no de mercado en la asignación de la divisa y eso es peligroso porque yo puedo usarlo para castigar a uno o para favorecer a otros, y eso no es mercado, no hay competencia”, cuestiona.

Herrera considera que esa priorización en la asignación de divisas en el Banco Central genera incertidumbre. Recuerda que cuando la subasta de divisas era administrada 100% por los bancos, la asignación de dólares se realizaba con base en requerimientos del mercado.