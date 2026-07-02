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Eliminaron a su selección del Mundial y en conferencia notificaron la muerte de su padre

El técnico no podría creer que en plena de conferencia le dieran la noticia y lo hizo su propio jefe de prensa

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 15:13
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Algo inaudito se dio en la Copa del Mundo. Tras la eliminación de la selección que dirigía, un técnico estaba en conferencia de prensa cuando le notificaron la muerte de su padre. Así fue el duro momento y la reacción que tuvo.

Fotos: EFE-Cortesía redes
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Todo se dio tras el partido de 16avos de final del Mundial donde Inglaterra venció 2-1 a la República Democrática del Congo.

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Se trata de Sébastien Desabre, técnico de la República Democrática del Congo, mandamás de origen francés que pasó un momento inaudito en la Copa del Mundo.

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Sébastien Desabre dirige a la República Democrática del Congo desde agosto del 2022 y logró llevarlos a su segunda Copa del Mundo en la historia.

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Tras perder el encuentro ante Inglaterra y quedar eliminados en 16avos de final del Mundial, el DT francés se fue a brindar la conferencia de prensa y ahí pasó lo que para mucho es falta de empatía.

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Al momento que el técnico terminaba la conferencia de prensa, su propio jefe de prensa anunció la muerte de su señor padre y la reacción de sorpresa de Desabre fue notoria.

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El jefe de prensa de la selección del Congo anunció en plena rueda de prensa que "queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre. Así que nuestras más sinceras condolencias".

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Sébastien Desabre reacciona con una sincero "gracias" y levantándose de la rueda conteniendo su emoción.

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El DT volteó a ver a su jefe de prensa mientras daba la noticia y él reaccionó muy sorprendido. Dejando entrever que no era el momento para dar la noticia.

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Incluso de mencionó que Sébastien Desabre perdió a su padre antes del partido, pero no le notificaron para que estuviera concentrando en el juego ante Inglaterra. Un extremo que no ha terminado de ser confirmado.

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