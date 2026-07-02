FIFA se pronuncia sobre el gol anulado de Croacia sobre el final ante Portugal

Toronto, Canadá.- La FIFA emitió un comunicado donde se refirió al segundo gol anulado para Croacia en el juego de 16avos de final del Mundial ante Portugal. La acción ha sido polémica y muchos afirmaron que el gol debió haber subido en el marcador, lo que pudo representar el 2-2 de los croatas ante lusos.

Mediante redes sociales, la FIFA precisó que "según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la Adidas Trionda, el balón oficial del partido de la FIFA World Cup, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol". El ente rector del fútbol sostuvo que el gol fue bien anulado gracias a la tecnología implementada en el presente Mundial.