Dos leyendas tras el mismo sueño: el abrazo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric en el Mundial 2026

Dos futbolistas que cumplen el sueño de disputar una nueva Copa del Mundo. Ambos juegan su último Mundial, pero los amigos debieron enfrentarse en un partido decisivo. ¿Quién seguirá en carrera: Cristiano Ronaldo o Luka Modric?
Las dos grandes leyendas se encontraron en el centro del campo, se estrecharon las manos y se fundieron en un abrazo antes de dejarlo todo por sus respectivas selecciones: Portugal y Croacia.
Cristiano Ronaldo y Luka Modric, antiguos compañeros en el Real Madrid y veteranos capitanes que desafían el paso del tiempo, se enfrentaron este jueves en Toronto en una eliminatoria que definía el futuro de Portugal y Croacia en el Mundial. Solo uno de los dos equipos podía avanzar a los octavos de final.
Lo que el Real Madrid unió durante años, Toronto lo separó por una noche. Ronaldo, de 41 años, disputa su sexto Mundial. Modric, quien cumplirá 41 años en septiembre, juega el quinto. Ninguno ha levantado la Copa del Mundo y solo uno podrá seguir persiguiendo el último gran título que falta en su brillante carrera.
Ronaldo y Modric, quienes compartieron seis temporadas en el Real Madrid, han mantenido una buena relación a pesar de sus personalidades diferentes.
En septiembre de 2024, cuando ambos se enfrentaron en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Croacia, Ronaldo declaró entre risas: "Los viejos siguen jugando. Es precioso, es fútbol. Son momentos que guardamos en nuestros corazones para siempre".
Cuando Modric dejó el Real Madrid, el portugués escribió en sus redes sociales: "Gracias por todo, Luka. Fue un honor compartir tantos momentos contigo en el club. Mucho éxito para tu futuro".
Por su parte, el centrocampista croata declaró en 2023 que Cristiano Ronaldo había sido el mejor futbolista con el que ha jugado. "Lo más especial de Cristiano Ronaldo es su ética de trabajo. Siempre quiere más y más, nunca está contento con lo que hace", explicó.
El emotivo gesto entre las dos leyendas, unidas por la amistad y por el sueño de conquistar la Copa del Mundo, conmovió a miles de aficionados y rápidamente se viralizó en redes sociales. Es el último Mundial para ambos y comparten el mismo anhelo: ganar el trofeo más importante del fútbol.
Hay un detalle que conviene revisar antes de publicar: en el texto mencionas que el partido fue "este jueves en Toronto" y que definía el pase a octavos de final. Verifica que ese dato corresponda al calendario y la fase del Mundial 2026 para evitar inconsistencias cronológicas.