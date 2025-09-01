Francisco Morazán y Cortés sin luz este martes 2 de septiembre: listado y horarios

Tegucigalpa, Honduras.- Decenas de barrios, colonias y residenciales no tendrán energía eléctrica durante varias horas este martes -2 de septiembre- en diferentes sectores del país.
Francisco Morazán y Cortés son los dos departamentos que se verán afectados, según lo anunciado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Los cortes de luz van desde las ocho y nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, por lo que se recomienda a los habitantes de estas zonas tomar medidas con anticipación ante la falta de energía. A continuación, el listado oficial de este día:
Distrito Central, Francisco Morazán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cámara de Comercio de Tegucigalpa, FUNDEVI, parte del Colegio María Auxiliadora, Office Depot, Plaza Marie, Torre Metrópolis, Plaza América, Torre BAC, Torre Davivienda, Universidad Metropolitana de Honduras, COLPROSUMAH, BAHNPROVI, parte de la Col. Loma Linda Norte, Emisoras Unidas, Televicentro, La Curacao, Tropigas, Hotel Alameda, Colonia Reparto Mandofer, Almacenes Extra, Oficinas Loto, Bazar del Sábado, Comidas Rápidas Blvd. Juan Pablo, Autocheck Center, Hotel Holiday Inn, Banhcafé, Indufesa, Do It Center y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Parte del Boulevard Suyapa, Residencial La Hacienda, CIMEQH, Edificio Abriendo Brecha, Mall Multiplaza, Hotel Intercontinental, PriceSmart, Bolsa Hondureña de Valores, Banpais, Agencias Panamericanas, Canon, Tecnisa, Tovar López y Asociados, Hondured Boulevard La Hacienda, Hotel Minister, Col. Florencia Norte, CICH, Col. Florencia Oeste, Plaza Mónica, KFC, Pizza Hut, McDonald's, Paseo Colonial y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Parte de Col. Tres Caminos, parte de Florencia Sur, parte del Instituto María Auxiliadora, Restaurante Senros, Centro Cultural Alemán, Edificio Florencia, Instituto Nacional de Estadística, Laboratorio Bueso Arias y zonas aledañas.
Parte de Florencia Sur (desde Restaurante Senros hasta Colegio de Ingenieros CIMEQH).
Omoa, Cortés de 09:00 a.m. a 04:00 p.m.
El Bálsamo, La Pita, Agua Caliente, Río Arriba, Las Flores.