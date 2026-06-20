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Románticas y delicadas: Dua Lipa revela las fotos oficiales de su boda con Callum Turner

Después de discretas apariciones públicas como recién casados, Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras fotografías oficiales de su boda con el actor Callum Turner

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 13:09
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Las imágenes muestran algunos de los momentos más íntimos y elegantes de la celebración, realizada en Sicilia, Italia, y rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

 Fotos: Instagram.
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Dua Lipa ya no oculta su felicidad. Compartió este sábado las primeras fotografías oficiales de su boda con el actor Callum Turner.

 Foto: Instagram.
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La estrella británica de la música ofreció a sus seguidores un vistazo privilegiado a una de las ceremonias más comentadas del mundo del entretenimiento en los últimos meses.

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Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, muestran diversos momentos de la celebración realizada en Sicilia, Italia, donde la pareja reunió a familiares y amigos cercanos para festejar su unión en un entorno de ensueño.

 Foto: Instagram.
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Entre paisajes mediterráneos, cenas al aire libre y escenas cargadas de romanticismo, las fotografías reflejan la complicidad que ha caracterizado la relación de ambos desde que hicieron público su romance.

 Foto: Instagram.
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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el espectacular vestido de novia. La cantante apostó por un diseño de alta costura que destacó por sus delicados detalles, un largo velo y una confección que rápidamente acaparó titulares en medios especializados de moda.

 Foto: Instagram.
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El look fue ampliamente elogiado por fanáticos y expertos, quienes lo describieron como una combinación perfecta de elegancia clásica y estilo contemporáneo.

 Foto: Instagram.
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Las fotografías también muestran a la pareja disfrutando de momentos espontáneos durante la celebración, desde emotivos abrazos hasta escenas de baile y brindis junto a sus seres queridos.

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La naturalidad de las imágenes contrastó con el hermetismo que ambos mantuvieron durante gran parte de los preparativos de la boda.

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La publicación generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Miles de seguidores felicitaron a la intérprete de éxitos como "Levitating", "Houdini" y "Training Season", mientras que numerosas celebridades dejaron mensajes de cariño y buenos deseos para los recién casados.

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La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó a captar la atención pública en 2024.

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Desde entonces, ambos han procurado mantener un equilibrio entre la exposición mediática y la privacidad, aunque en varias ocasiones se dejaron ver juntos en eventos, viajes y apariciones públicas que confirmaron la solidez de su relación.

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Con la publicación de estas fotografías, la cantante no solo confirmó una nueva etapa en su vida personal, sino que también permitió a sus seguidores ser parte de uno de los momentos más importantes de su historia.

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Las imágenes, cargadas de emoción, elegancia y romanticismo, se convirtieron en cuestión de horas en uno de los temas más comentados en redes sociales, consolidando la boda de Dua Lipa y Callum Turner como uno de los acontecimientos más celebrados del año en el mundo del espectáculo.

 Foto: Instagram.
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