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Informe médico revela cuáles son las cirugías estéticas a las que se sometió Sandra Díaz; estas son

Sandra Díaz había sido sometida a varias cirugías estéticas meses antes de la emergencia médica que terminó con su vida

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 12:28
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Las investigaciones en torno a la muerte de Sandra Isabel Díaz del Valle continúan sumando nuevos elementos. Entre ellos, un informe clínico que recoge parte de su historial médico y varios antecedentes consignados por el personal que la atendió antes de su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
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El documento detalla que la reconocida chef acudió a consulta aquejada por fuertes dolores en el cuello y rigidez en la espalda superior, síntomas por los que recibió atención médica en un centro privado.

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Durante la valoración, el expediente incluyó información relacionada con intervenciones quirúrgicas practicadas meses atrás, antecedentes que fueron tomados en cuenta por los especialistas al momento de evaluar su condición.

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Según el reporte, Sandra Díaz se había sometido entre seis y ocho meses antes a una abdominoplastia, un aumento mamario y una lipotransferencia de grasa a los glúteos. El mismo documento indica que posteriormente presentó una infección en una herida quirúrgica que fue tratada con antibióticos.

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Además, el expediente señala que la presentadora no registraba enfermedades graves conocidas ni otros antecedentes patológicos de importancia.

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Posteriormente, el personal médico inició un tratamiento para aliviar los dolores cervicales mediante medicamentos administrados por vía intravenosa.

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Entre los fármacos suministrados figuran tramadol, dexketoprofeno y dexametasona, según quedó consignado en el reporte clínico.

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Minutos después, se le practicó una infiltración en la parte posterior del cuello y fue a partir de ese momento cuando comenzó a presentar un deterioro repentino en su estado de salud.

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El informe describe que sufrió un desmayo y dificultades respiratorias, por lo que el personal de salud inició maniobras para intentar estabilizarla.

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Ante la gravedad de la situación, se gestionó su traslado al Hospital Escuela, aunque el documento señala que la ambulancia no llegó de forma inmediata y se optó por movilizarla de emergencia.

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La muerte de Sandra Díaz, ocurrida el pasado 10 de junio, causó conmoción en Honduras y abrió una serie de investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon su atención médica.

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Actualmente, Medicina Forense continúa analizando videos, fotografías, documentación clínica y otros elementos que permitan establecer oficialmente la causa de su fallecimiento.

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