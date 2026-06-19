Informe médico revela cuáles son las cirugías estéticas a las que se sometió Sandra Díaz; estas son

Las investigaciones en torno a la muerte de Sandra Isabel Díaz del Valle continúan sumando nuevos elementos. Entre ellos, un informe clínico que recoge parte de su historial médico y varios antecedentes consignados por el personal que la atendió antes de su fallecimiento.
El documento detalla que la reconocida chef acudió a consulta aquejada por fuertes dolores en el cuello y rigidez en la espalda superior, síntomas por los que recibió atención médica en un centro privado.
Durante la valoración, el expediente incluyó información relacionada con intervenciones quirúrgicas practicadas meses atrás, antecedentes que fueron tomados en cuenta por los especialistas al momento de evaluar su condición.
Según el reporte, Sandra Díaz se había sometido entre seis y ocho meses antes a una abdominoplastia, un aumento mamario y una lipotransferencia de grasa a los glúteos. El mismo documento indica que posteriormente presentó una infección en una herida quirúrgica que fue tratada con antibióticos.
Además, el expediente señala que la presentadora no registraba enfermedades graves conocidas ni otros antecedentes patológicos de importancia.
Posteriormente, el personal médico inició un tratamiento para aliviar los dolores cervicales mediante medicamentos administrados por vía intravenosa.
Entre los fármacos suministrados figuran tramadol, dexketoprofeno y dexametasona, según quedó consignado en el reporte clínico.
Minutos después, se le practicó una infiltración en la parte posterior del cuello y fue a partir de ese momento cuando comenzó a presentar un deterioro repentino en su estado de salud.
El informe describe que sufrió un desmayo y dificultades respiratorias, por lo que el personal de salud inició maniobras para intentar estabilizarla.
Ante la gravedad de la situación, se gestionó su traslado al Hospital Escuela, aunque el documento señala que la ambulancia no llegó de forma inmediata y se optó por movilizarla de emergencia.
La muerte de Sandra Díaz, ocurrida el pasado 10 de junio, causó conmoción en Honduras y abrió una serie de investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon su atención médica.
Actualmente, Medicina Forense continúa analizando videos, fotografías, documentación clínica y otros elementos que permitan establecer oficialmente la causa de su fallecimiento.