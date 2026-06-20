Maribel Lieberman, la hondureña "reina del chocolate" que conquista Nueva York con su dulce arte

Desde la comunidad de Olancho hasta las famosas calles de Nueva York, la hondureña Maribel Lieberman ahora es conocida como la "reina del chocolate", gracias a su creatividad, perseverancia y el talento que hoy le permiten convertir un sueño en un imperio de chocolate.
Nacida en Jutiquile, Olancho, la hondureña descubrió desde niña su espíritu emprendedor y, con apenas ocho años, elaboraba dulces que vendía a otros niños de su comunidad, sin imaginar que años después sería reconocida como "reina del chocolate".
Su camino hacia el éxito comenzó cuando emigró a Estados Unidos siendo muy joven. En Nueva York estudió diseño en la reconocida Parsons School of Design, donde desarrolló el estilo artístico que hoy la caracteriza en sus creaciones.
Y aunque inicialmente soñaba con triunfar en el mundo de la moda, luego descubrió su pasión por la gastronomía tras años conociendo el mundo culinario de Nueva York, por lo que comenzó a experimentar con sabores e ingredientes de distintas partes del mundo.
Así logró fundar su negocio de catering llamado Maribel’s Gourmet Cuisine, pero, tiempo después, decidió inclinarse más por la chocolatería, por lo que decidió crear una marca propia.
En 2000 abrió Lunettes et Chocolat, una tienda que combinaba chocolates de diseño y gafas de moda. Un año después inauguró en el SoHo neoyorquino la primera tienda de MarieBelle, la marca que terminaría conquistando el mercado internacional del chocolate gourmet.
Y como dijo ella, ahora cada pieza es "concebida como una pequeña obra de arte", inspirada en el diseño, la moda y la cultura de Nueva York.
Lieberman ha logrado posicionar su marca entre las más exclusivas del mercado, pues sus productos han llamado la atención de celebridades, diseñadores y prestigiosas firmas internacionales.
Además de sus establecimientos en Nueva York, la empresaria ha expandido su presencia a Japón y otros mercados internacionales. Pese a su éxito, Maribel no ha olvidado sus raíces, pues mencionó que parte del cacao que utiliza en sus productos proviene de Honduras.
Tras más de dos décadas después de abrir su primera tienda, Maribel Lieberman continúa demostrando su humildad y sigue endulzando la vida de miles de personas.