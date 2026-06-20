Drake, Taylor Swift y más: los 15 artistas más escuchados en la historia de Apple Music

El listado histórico incluye a Drake y Taylor Swift, dos de las figuras más influyentes de la música contemporánea. ¿Serán los máximos favoritos?
Kendrick Lamar. Ganador de múltiples premios Grammy y reconocido por la profundidad de sus letras, Kendrick Lamar es considerado uno de los artistas más importantes de su generación.
Post Malone. Su capacidad para fusionar géneros como pop, rap, rock y country le ha permitido mantenerse como una de las estrellas más versátiles y escuchadas de la industria.
Rod Wave. La combinación de rap y melodías cargadas de emoción ha permitido a Rod Wave conectar con millones de oyentes en todo el mundo.
Travis Scott. Conocido por sus espectáculos de gran escala y su estilo musical experimental, Travis Scott se ha convertido en uno de los artistas más exitosos de la era digital.
Lil Durk. El rapero de Chicago se ha consolidado como uno de los nombres más importantes del drill y del hip hop contemporáneo.
Chris Brown. Con una carrera que abarca el R&B, el pop y el hip hop, Chris Brown mantiene una sólida base de oyentes que le permite figurar entre los artistas más reproducidos de Apple Music.
Kanye West. Productor, empresario y rapero, Kanye West continúa siendo una de las figuras más influyentes y escuchadas de la música moderna, incluso después de más de dos décadas de trayectoria.
Lil Baby. El rapero estadounidense figura entre los artistas más escuchados gracias a una carrera marcada por colaboraciones exitosas y una fuerte presencia en las listas urbanas.
Morgan Wallen. Representante de la música country contemporánea, Wallen destaca por haber llevado el género a nuevas audiencias dentro del ecosistema del streaming.
The Weeknd. El cantante canadiense ha logrado algunos de los mayores éxitos de la última década. Su mezcla de pop, R&B y sonidos electrónicos lo convirtió en una de las figuras más reproducidas del mundo.
Bad Bunny. El puertorriqueño es el artista latino mejor ubicado en la clasificación histórica de Apple Music. Su éxito internacional ayudó a consolidar el alcance global de la música en español.
YoungBoy Never Broke Again. A pesar de mantener un perfil relativamente discreto en los medios tradicionales, el artista estadounidense ha construido una de las audiencias digitales más fieles de la industria musical.
Future. El rapero de Atlanta se ubica en la tercera posición gracias a una prolífica carrera y una constante presencia en las listas de reproducción más populares del género urbano.
Taylor Swift. La cantante estadounidense se posiciona como la artista femenina mejor ubicada del ranking, en el segundo lugar general. Su impacto en la música contemporánea la ha convertido en una de las figuras más influyentes del streaming global.
Drake. El rapero canadiense ocupa el primer lugar entre los artistas más escuchados en la historia de Apple Music. Su dominio en la era del streaming se refleja también en la gran cantidad de canciones y álbumes que han marcado récords dentro de la plataforma.