Tras años de esfuerzo, más de mil estudiantes reciben su título en la UNAH

Con orgullo, emoción y el respaldo de sus familias, 1,054 estudiantes celebran la culminación de años de esfuerzo académico en las ceremonias de graduación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa.
En la jornada matutina, la UNAH entregó títulos a igual número de nuevos profesionales de las carreras de las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; a la Facultad de Ciencias Jurídicas, de Ciencias, de Humanidades y Artes y de Ciencias Espaciales.
Por la tarde, la máxima casa de estudios entregará 482 títulos a los egresados de las facultades de Ciencias Médicas, Odontología, de Química y Farmacia, Ingeniería y de Ciencias Sociales.
Durante la ceremonia se recibió la primera generación de la Carrera de Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El licenciado en Matemáticas, Oscar Andrée Cortés Hernández, dijo sentirse orgulloso por su logro académico, después de destacar durante sus años de estudio en una de las carreras más exigentes de la UNAH.
De igual forma, la bella joven Yasmín Alejandra Sánchez Varela, se tituló como licenciada en Mercadotecnia con mención honorífica "Cum Laude", la cual se otorga a profesionales graduados con índices académicos globales de entre 80% y 89%.
Por su parte, esta joven decidió resaltar sus raíces con un sombrero, mientras sostenía feliz su título que la acredita como una estudiante esforzada, pues obtuvo la mención honorífica "Cum Laude".
Este otro nuevo profesional conmovió a muchos presentes al llevar consigo una fotografía de una mujer, posiblemente familiar suyo, y un rótulo con la leyenda: "Nunca dejen de luchar por sus sueños, con Dios todo es posible".
En la ceremonia se entregaron 14 medallas de "Summa Cum Laude", destacando el joven Edy Omar Juanez Maradiaga, quien obtuvo un puntaje de 98% en la Maestría de Administración de Empresas con orientación en Finanzas.
Otros 68 graduandos recibieron la mención "Magna Cum Laude" y 446 "Cum Laude".
Otro momento emotivo vivido en la ceremonia de graduación fue entre estos dos jóvenes. En primer lugar porque al ser pareja, se graduaron el mismo día, y celebraron su triunfo con un romántico beso; y en segundo lugar, porque ella llevó la fotografía de personas importantes para celebrar este inolvidable momento.
El rector de la universidad, Odir Fernández, dijo que la UNAH cuenta con una matrícula de más de 84,000 estudiantes y agregó que estas graduaciones son "una demostración de que una universidad pública puede cumplir su promesa".
Algunas carreras que vieron egresar a los primeros profesionales de su área fueron el Técnico en Meteorología, Técnico Universitario en Operaciones de Vuelo, Licenciatura en Operaciones Aeronáuticas; Técnico Universitario en Metalurgia, Maestría en Ingeniería Ambiental, doctorado en Química y Farmacia y Técnico en Alimentos y Bebidas.
Son muchos los nuevos profesionales que aprovechan su graduación para rememorar a quienes jugaron un rol importante para que ellos estuvieran hoy alcanzando su sueño, a pesar de que ellos ya no estén en este plano para verlos brillar.
Las queridas mascotas de la UNAH no pudieron faltar en la ceremonia para despedir a sus "pumitas", que ahora deberán demostrar con orgullo y disciplina los conocimientos adquiridos en las aulas de clases.
Lágrimas de felicidades rodaron por los rostros de los profesionales y de sus familiares y amigos, al ver con satisfacción uno de sus más grandes logros cumplidos.