¿Lloverá en su zona? En estos departamentos se registrarán lluvias por una vaguada este 20 de junio

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que una vaguada en altura provocará condiciones inestables este sábado 20 de junio, generando lluvias débiles dispersas y chubascos aislados en gran parte del territorio hondureño.
De acuerdo con el pronóstico, las regiones oriental y algunas zonas del centro del país serán las que registrarán los mayores acumulados de precipitación, por lo que las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas ante posibles lluvias.
En el departamento de Lempira se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 19 grados Celsius, con probabilidad de lluvias y actividad eléctrica durante la jornada.
Ocotepeque tendrá temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 19 grados, con condiciones favorables para la presencia de lluvias dispersas debido a la influencia de la vaguada.
En Olancho se prevén máximas de 33 grados y mínimas de 23 grados, con probabilidad de lluvias eléctricas. Asimismo, El Paraíso registrará máximas de 29 grados y mínimas de 19 grados, con posibilidad de precipitaciones.
Para Francisco Morazán se pronostican temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 17 grados, mientras que Comayagua tendrá máximas de 32 grados y mínimas de 20 grados, con probabilidad de lluvias.
En Gracias a Dios se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 26 grados, con probabilidad de lluvias. Colón también tendrá condiciones inestables, con temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 26 grados, además de posibilidad de precipitaciones.
Los departamentos de Yoro y Copán podrían registrar lluvias durante este sábado. Yoro tendrá máximas de 32 grados y mínimas de 21 grados, mientras que Copán alcanzará máximas de 30 grados y mínimas de 20 grados, ambos con probabilidad de lluvias.
En la zona sur, Valle y Choluteca tendrán temperaturas elevadas. Valle alcanzará máximas de 34 grados y mínimas de 24 grados, con probabilidad de lluvias, mientras que Choluteca tendrá temperaturas similares, aunque con menor probabilidad de precipitaciones.
Santa Bárbara tendrá máximas de 34 grados y mínimas de 24 grados sin probabilidad significativa de lluvias; Atlántida alcanzará 33 grados y mínimas de 25 grados; Islas de la Bahía registrará máximas de 33 grados y mínimas de 27 grados; y Cortés tendrá máximas de 36 grados y mínimas de 24 grados, con bajas probabilidades de lluvia.