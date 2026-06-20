¿Lloverá en su zona? En estos departamentos se registrarán lluvias por una vaguada este 20 de junio

Santa Bárbara tendrá máximas de 34 grados y mínimas de 24 grados sin probabilidad significativa de lluvias; Atlántida alcanzará 33 grados y mínimas de 25 grados; Islas de la Bahía registrará máximas de 33 grados y mínimas de 27 grados; y Cortés tendrá máximas de 36 grados y mínimas de 24 grados, con bajas probabilidades de lluvia.