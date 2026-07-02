Hay más de 500 fallas: ENEE promete resolver la crisis eléctrica en la zona sur

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, y el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña, acordaron ayer ejecutar un plan de emergencia para solucionar en un plazo de 15 días los problemas del servicio eléctrico que afectan a los departamentos de Choluteca y Valle, donde los constantes apagones y las fallas en la red han generado reclamos de la población.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión en la que participaron autoridades del CN, del Poder Ejecutivo, alcaldes de la zona sur y representantes de la junta directiva de la ENEE.