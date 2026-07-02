Hay más de 500 fallas: ENEE promete resolver la crisis eléctrica en la zona sur

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, y el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña, acordaron ayer ejecutar un plan de emergencia para solucionar en un plazo de 15 días los problemas del servicio eléctrico que afectan a los departamentos de Choluteca y Valle, donde los constantes apagones y las fallas en la red han generado reclamos de la población.
El acuerdo fue alcanzado durante una reunión en la que participaron autoridades del CN, del Poder Ejecutivo, alcaldes de la zona sur y representantes de la junta directiva de la ENEE.
Al concluir el encuentro, el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, aseguró que en las próximas dos semanas se realizarán intervenciones técnicas para mejorar el suministro eléctrico en ambos departamentos, mientras se avanza en soluciones de largo plazo.
El gerente de la ENEE explicó que la problemática no obedece a la falta de generación de energía, sino al deterioro de la infraestructura de transmisión y distribución.
Según detalló, la zona sur acumula 570 fallas en las líneas eléctricas, pese a concentrar distintas fuentes de generación, entre ellas energía solar, eólica, hidráulica, biomasa y térmica.
Para atender la emergencia, Peña informó que más de 30 cuadrillas trabajan en subestaciones de transmisión y distribución con el objetivo de ejecutar obras que permitan estabilizar el sistema y reducir la sobrecarga de la subestación de Nacaome.