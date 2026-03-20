Gobierno y la CAF firman acuerdo de cooperación no reembolsable por $2 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura firmó este 20 de marzo una carta de intenciones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, también conocido como Corporación Andino de Fomento (CAF), para una cooperación no reembolsable de $2 millones. Casa de Gobierno informó que los fondos servirán para una "cooperación técnica no reembolsable para ser ejecutada en 2026 hasta por dos millones de dólares, destinados a la compra de materiales escolares para los 18 departamentos del país y la ejecución de proyectos de infraestructura, entre los que figura la recuperación del centro histórico de la capital hondureña".

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y por el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, teniendo como testigo de honor al presidente Asfura. En el marco de la firma del convenio, la CAF y el gobierno acordaron construir un plan de financiamiento en el período 2026-2030, con el fin de "fortalecer los proyectos estratégicos orientados al desarrollo sostenible en todo el país, que permita al Estado acceder a más cooperación y recursos de financiamiento para fortalecer las finanzas públicas, la generación de empleo y la productividad". El presidente Nasry Asfura apuntó que “hoy fue un día muy especial poder atender al presidente Sergio Díaz de la CAF y todo su equipo. Estoy seguro que en esta sociedad que hoy tenemos entre el gobierno de Honduras y la CAF podemos sacar adelante muchos proyectos que necesita el país”.

Asfura confirmó que acordaron con la CAF impulsar la educación, el acceso al agua potable y el desarrollo urbano. "En particular se destaca la importancia de garantizar materiales educativos básicos para todos los estudiantes, ampliar la cobertura de agua potable en zonas rurales y recuperar espacios públicos que fortalezcan la identidad y cohesión social", comentó A su vez, concretaron trabajar en cuatro ejes estratégicos los cuales son: 1- Transformación productiva y competitividad, que promueve inversiones en infraestructura logística y energética, digitalización y fortalecimiento de cadenas de valor para mejorar la productividad y la competitividad exportadora del país.