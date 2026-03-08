  1. Inicio
Piloto de avión fumigador muere tras estrellarse en campos bananeros de La Lima

Hasta el momento se desconoce qué provocó el fatal accidente que dejó a un piloto muerto tras estrellarse cuando realizaba trabajos de fumigación

La avioneta amarilla quedó destruida por el fuerte impacto.

 Foto: Cortesía /Bomberos de Honduras

Cortés, Honduras.-En tragedia terminó un trabajo de fumigación en los campos bananeros de La Lima, en el departamento de Cortés, luego que una avioneta se estrellara dejando como saldo la muerte del piloto.

La víctima fue identificada como Manuel Guerrero, de 65 años, quien habría fallecido tras el fatal accidente aéreo ocurrido a la altura de la aldea Cruz de Valencia.

El piloto conducía la avioneta amarilla con registro HR ARC que se estrelló a unas 6 millas náuticas del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Manuel Guerrero murió tras que su avión se precipitara.

(Foto: Cortesía /Bomberos de Honduras)

Después de que la aeronave se precipitó, los cuerpos de rescate llegaron a la zona, pero Guerrero ya se encontraba sin signos vitales.

Hasta el momento se desconocen las causas del fatal accidente. La aeronave quedó destruida en su totalidad.

