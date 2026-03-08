Piloto de avión fumigador muere tras estrellarse en campos bananeros de La Lima

Cortés, Honduras.-En tragedia terminó un trabajo de fumigación en los campos bananeros de La Lima, en el departamento de Cortés, luego que una avioneta se estrellara dejando como saldo la muerte del piloto.

La víctima fue identificada como Manuel Guerrero, de 65 años, quien habría fallecido tras el fatal accidente aéreo ocurrido a la altura de la aldea Cruz de Valencia.

El piloto conducía la avioneta amarilla con registro HR ARC que se estrelló a unas 6 millas náuticas del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.