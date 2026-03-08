Motociclista muere en trágico accidente en la cuesta El Chile

Tegucigalpa, Honduras.-Un motociclista perdió la vida al accidentarse en la cuesta El Chile, en inmediaciones de la colonia Casandra de Comayagüela, en la capital de Honduras.

El percance ocurrió a eso de las 10:00 de la mañana, cuando la víctima circulaba con dirección al Instituto Hondureño de Seguridad Social y perdió el control de la motocicleta.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, ni detalles de cómo ocurrió el fatal accidente que llena de luto a otra familia hondureña.