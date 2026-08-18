Dos muertos al desplomarse puente tras impacto de un camión en São Paulo

São Paulo, Brasil.- Dos personas murieron este martes -18 de agosto- luego de que colapsara una pasarela peatonal sobre una autopista en el estado brasileño de São Paulo, informó la Policía Rodoviaria Federal (PRF).

El accidente ocurrió durante la mañana en la autopista Fernão Dias que une el estado de São Paulo con el de Minas Gerais, cuando un camión, que era transportado sobre la plataforma de un remolque, colisionó contra la estructura del puente peatonal debido a un exceso de altura.

El impacto provocó el colapso inmediato de la pasarela, la cual cayó sobre la calzada contraria y aplastó un automóvil particular y un camión que transitaban en ese momento por el lugar.