Terremoto de magnitud 4.7 vuelve a sacudir Granada, España

Granada, España.- Un terremoto de magnitud 4.7 y con epicentro en la localidad granadina de Gójar (Granada), así como sus cuatro réplicas, ha obligado a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra de Granada, uno de los más visitados en España. Según han informado a EFE fuentes del monumento, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento suspender las visitas y desalojar estos espacios.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró esta mañana a las 10:37 horas el terremoto de magnitud 4.7, con epicentro en Gójar, y posteriormente se produjeron cuatro réplicas, una de ellas con intensidad 4 a las 10:53 horas. El IGN ha contabilizado también un terremoto de 2.9 con epicentro en Padul, otro de 2.8 con epicentro en Alhendín y uno más, esta vez de 2.6, en Las Gabias. La intensidad del primer temblor y sus réplicas ha provocado que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima prudencia" ante los terremotos que se han vuelto ha registrar este martes en el área metropolitana de Granada.