Se retiró del fútbol y sorprende con su nuevo trabajo en Estados Unidos: así es la vida de Johnny Leverón

Johnny Leverón fue uno de los defensores hondureños de mayor proyección durante su generación. Esta es su nueva vida.
El zaguero inició su carrera profesional con Motagua, club donde logró consolidarse y conquistar el título del 2011.
Sus buenas actuaciones con el conjunto azul le permitieron dar el salto al fútbol internacional.
Leverón tuvo la oportunidad de jugar en la MLS con el Vancouver Whitecaps, ampliando su experiencia fuera de Honduras.
A lo largo de su carrera también defendió las camisetas de varios de los clubes más importantes del fútbol hondureño.
Con Marathón vivió uno de sus momentos más importantes al conquistar el campeonato del 2018 en Liga Nacional bajo la dirección de Héctor Vargas.
Posteriormente, tuvo un recordado paso por Olimpia, donde formó parte del equipo que conquistó el histórico primer tetracampeonato de la era de Pedro Troglio.
Con el conjunto albo también disputó la Copa de Campeones de Concacaf y llegó hasta las semifinales.
Leverón también vistió la camisa del Real España, equipo con el que alcanzó una gran final que terminó perdiendo ante Olimpia.
El defensor fue además uno de los especialistas en penales durante su etapa en el fútbol hondureño, especialmente con Marathón y Olimpia.
A nivel de selecciones, fue mundialista en categorías menores y posteriormente se convirtió en uno de los referentes de la Selección Nacional.
Leverón fue capitán de la histórica Honduras que disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y alcanzó los cuartos de final tras vencer a España.
En aquella competencia, Honduras quedó eliminada frente a la poderosa Brasil de Neymar, Marcelo y Thiago Silva.
Ahora, a sus 36 años, Johnny Leverón vive una nueva etapa en Estados Unidos, donde comenzó su carrera como entrenador y trabaja en la formación de jóvenes talentos junto a Alfredo Mejía.
Además, participa en la famosa "talacha", torneos de fútbol amateur en Estados Unidos.
Leverón está bien establecido en el país norteamericano junto a su familia.