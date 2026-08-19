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Se retiró del fútbol y sorprende con su nuevo trabajo en Estados Unidos: así es la vida de Johnny Leverón

Leverón fue capitán de la histórica Honduras que disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 15:15
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Johnny Leverón fue uno de los defensores hondureños de mayor proyección durante su generación. Esta es su nueva vida.

 Fotos: Cortesía.
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El zaguero inició su carrera profesional con Motagua, club donde logró consolidarse y conquistar el título del 2011.
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Sus buenas actuaciones con el conjunto azul le permitieron dar el salto al fútbol internacional.
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Leverón tuvo la oportunidad de jugar en la MLS con el Vancouver Whitecaps, ampliando su experiencia fuera de Honduras.
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A lo largo de su carrera también defendió las camisetas de varios de los clubes más importantes del fútbol hondureño.
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Con Marathón vivió uno de sus momentos más importantes al conquistar el campeonato del 2018 en Liga Nacional bajo la dirección de Héctor Vargas.
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Posteriormente, tuvo un recordado paso por Olimpia, donde formó parte del equipo que conquistó el histórico primer tetracampeonato de la era de Pedro Troglio.
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Con el conjunto albo también disputó la Copa de Campeones de Concacaf y llegó hasta las semifinales.
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Leverón también vistió la camisa del Real España, equipo con el que alcanzó una gran final que terminó perdiendo ante Olimpia.
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El defensor fue además uno de los especialistas en penales durante su etapa en el fútbol hondureño, especialmente con Marathón y Olimpia.
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A nivel de selecciones, fue mundialista en categorías menores y posteriormente se convirtió en uno de los referentes de la Selección Nacional.
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Leverón fue capitán de la histórica Honduras que disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y alcanzó los cuartos de final tras vencer a España.
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En aquella competencia, Honduras quedó eliminada frente a la poderosa Brasil de Neymar, Marcelo y Thiago Silva.
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Ahora, a sus 36 años, Johnny Leverón vive una nueva etapa en Estados Unidos, donde comenzó su carrera como entrenador y trabaja en la formación de jóvenes talentos junto a Alfredo Mejía.
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Además, participa en la famosa "talacha", torneos de fútbol amateur en Estados Unidos.
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Leverón está bien establecido en el país norteamericano junto a su familia.

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