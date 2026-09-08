Paradigma no publicó encuesta que ubique a Honduras segundo en calidad de vida en Latinoamérica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Honduras ocupa el segundo lugar en calidad de vida en América Latina, según una supuesta encuesta de la encuestadora Paradigma.
Sin embargo, es falso. No hay registro de que Paradigma haya realizado o publicado una encuesta con esos resultados. La supuesta medición tampoco figura entre los estudios difundidos por la encuestadora en sus canales oficiales.
“Honduras se ubica como el segundo país con mejor calidad de vida en América Latina, según encuesta”, dice literalmente el texto de la imagen difundida en Facebook desde el 7 de septiembre.
Recientemente, Honduras redujo su tasa de riesgo país a uno de sus niveles más bajos de los últimos 13 años. En 2026, el indicador se ubicó en torno al 1.46%, mientras mediciones previas de J.P. Morgan lo situaron en 1.90 puntos.
El riesgo país es un indicador que permite medir el nivel de riesgo que representa una nación para los inversionistas. Una reducción refleja una menor percepción de riesgo financiero y puede favorecer el acceso del Estado a financiamiento en mejores condiciones.
No hay registro
Revisiones en las redes sociales Facebook, Instagram y X, así como en el sitio web de Paradigma, no localizaron la supuesta medición.
Tampoco se encontró en diferentes buscadores alguna medición sobre calidad de vida que ubique a Honduras en el segundo lugar de América Latina, más allá de la publicación viral.
La búsqueda sí permitió localizar estudios sobre calidad de vida que incluyen países de América Latina, pero en ellos Honduras no figura en el segundo lugar.
Un estudio realizado por investigadores de Wharton School evaluó a 85 países del mundo. En esa evaluación solo aparecían cinco países latinoamericanos: México, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Honduras no figuraba en la lista.
De igual manera, una medición de Numbeo sobre el índice de calidad de vida en 2026 evaluó a 89 países. Entre los latinoamericanos, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, México y Argentina ocupaban los primeros lugares. Honduras no fue incluida en esta medición.
En conclusión, es falso que exista una encuesta que haya ubicado a Honduras como el segundo país con mejor calidad de vida de América Latina.