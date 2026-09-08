Paradigma no publicó encuesta que ubique a Honduras segundo en calidad de vida en Latinoamérica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Honduras ocupa el segundo lugar en calidad de vida en América Latina, según una supuesta encuesta de la encuestadora Paradigma. Sin embargo, es falso. No hay registro de que Paradigma haya realizado o publicado una encuesta con esos resultados. La supuesta medición tampoco figura entre los estudios difundidos por la encuestadora en sus canales oficiales. “Honduras se ubica como el segundo país con mejor calidad de vida en América Latina, según encuesta”, dice literalmente el texto de la imagen difundida en Facebook desde el 7 de septiembre.

Recientemente, Honduras redujo su tasa de riesgo país a uno de sus niveles más bajos de los últimos 13 años. En 2026, el indicador se ubicó en torno al 1.46%, mientras mediciones previas de J.P. Morgan lo situaron en 1.90 puntos. El riesgo país es un indicador que permite medir el nivel de riesgo que representa una nación para los inversionistas. Una reducción refleja una menor percepción de riesgo financiero y puede favorecer el acceso del Estado a financiamiento en mejores condiciones.

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