Asesinan a un hombre y le roban sus pertenencias en Dos Caminos, Villanueva

Cortés, Honduras. -Un hombre fue asesinado en una solitaria calle del sector de Dos Caminos, en Villanueva, Cortés, luego de que presuntamente fuera interceptado por delincuentes que le quitaron sus pertenencias.

La víctima fue identificada como Víctor Pavón, quien habría sido atacado durante el asalto. Su cuerpo quedó tendido en la vía pública, generando alarma entre los pobladores de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba en la calle cuando habría sido interceptado por los presuntos delincuentes, quienes lo despojaron de sus pertenencias.