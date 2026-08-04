Senaf revisará hasta 100 expedientes por posibles irregularidades en adopciones

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) comenzó a revisar entre 50 y 100 expedientes de adopción tramitados en años anteriores, con el objetivo de verificar si durante el proceso se cometieron posibles irregularidades y, de ser necesario, remitir los casos al Ministerio Público (MP) para su investigación.

La titular de la SENAF, Ada Mejía, explicó que la institución halló numerosos expedientes acumulados desde hace varios años, muchos de ellos sin el seguimiento necesario y con documentación incompleta o dispersa.

Esta situación ha dificultado la atención y resolución de los procesos relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes.