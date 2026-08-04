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Senaf revisará hasta 100 expedientes por posibles irregularidades en adopciones

Autoridades de la SENAF iniciaron una investigación sobre decenas de expedientes de adopción por posibles anomalías, las cuales serían remitidas al MP

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 08:12
Senaf revisará hasta 100 expedientes por posibles irregularidades en adopciones

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) revisará expedientes de adopción para detectar posibles irregularidades.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) comenzó a revisar entre 50 y 100 expedientes de adopción tramitados en años anteriores, con el objetivo de verificar si durante el proceso se cometieron posibles irregularidades y, de ser necesario, remitir los casos al Ministerio Público (MP) para su investigación.

La titular de la SENAF, Ada Mejía, explicó que la institución halló numerosos expedientes acumulados desde hace varios años, muchos de ellos sin el seguimiento necesario y con documentación incompleta o dispersa.

Esta situación ha dificultado la atención y resolución de los procesos relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes.

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La funcionaria indicó que, por ahora, el principal objetivo es organizar y reconstruir cada expediente, debido a que gran parte de la documentación estaba distribuida en distintos archivos, lo que dificultaba determinar con precisión el avance y la situación de cada caso.

"Mientras no estén todos ordenados, no se puede establecer si las anomalías corresponden únicamente a un problema administrativo o si existe algún tipo de conducta fuera del marco legal", señaló Mejía.

Como parte de los hallazgos, la funcionaria citó el caso de un menor cuya adopción permaneció inconclusa durante 17 años, a pesar de haber vivido todo ese tiempo con su familia adoptiva.

La funcionaria citó el caso de un menor cuya adopción permaneció inconclusa durante 17 años.

La funcionaria citó el caso de un menor cuya adopción permaneció inconclusa durante 17 años.

 (Foto: Cortesía redes sociales.)

Asimismo, la dirigente indicó que, una vez concluya la revisión documental, cualquier expediente que presente indicios de irregularidades o posibles violaciones a la ley será enviado al Ministerio Público para que se desarrollen las investigaciones correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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