La Senaf acumula 34,000 expedientes por vulneraciones contra menores

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) registró una mora de 34,000 expedientes abiertos relacionados con vulneraciones a menores de edad que, según las autoridades, se arrastra desde 2011 y limita la capacidad de respuesta de la institución.

La directora de la Senaf, Ada María Mejía, informó que al asumir funciones identificaron el elevado número de casos pendientes, además de una limitada cobertura institucional a nivel nacional.

"Encontramos 34,000 expedientes abiertos y solo seis oficinas habilitadas a nivel nacional, lo que significa que no hay presencia de la Senaf como deberíamos, por lo que era muy difícil procesar la gran cantidad de casos", explicó.

De acuerdo con la funcionaria, la mayor carga de expedientes se concentra en San Pedro Sula y Tegucigalpa; solo la oficina de San Pedro Sula acumula más de 17,000 expedientes, equivalente al 50% del total identificado, mientras que en Tegucigalpa permanecen pendientes alrededor de 7,000 casos, cerca del 20% de la mora registrada.