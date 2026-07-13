La Senaf acumula 34,000 expedientes por vulneraciones contra menores

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) registró una mora de 34,000 expedientes abiertos relacionados con vulneraciones a menores de edad que, según las autoridades, se arrastra desde 2011 y limita la capacidad de respuesta de la institución.
La directora de la Senaf, Ada María Mejía, informó que al asumir funciones identificaron el elevado número de casos pendientes, además de una limitada cobertura institucional a nivel nacional.
"Encontramos 34,000 expedientes abiertos y solo seis oficinas habilitadas a nivel nacional, lo que significa que no hay presencia de la Senaf como deberíamos, por lo que era muy difícil procesar la gran cantidad de casos", explicó.
De acuerdo con la funcionaria, la mayor carga de expedientes se concentra en San Pedro Sula y Tegucigalpa; solo la oficina de San Pedro Sula acumula más de 17,000 expedientes, equivalente al 50% del total identificado, mientras que en Tegucigalpa permanecen pendientes alrededor de 7,000 casos, cerca del 20% de la mora registrada.
Es decir, si tomamos en consideración los expedientes desde el 2011 al 2026, —que son 15 años de mora—, anualmente la Senaf recibió 2,266 un promedio de casos de vulneración infantil.
Además, sostuvo que a pocos meses de la toma de posesión institucional, se busca reducir gradualmente el rezago mediante revisiones permanentes del avance alcanzado en cada oficina.
"En cada una de esas sedes de la Senaf hay una mora grandísima que estamos tratando de minimizar. Todas las semanas registramos cuántos casos hemos cerrado y cuántos siguen abiertos para que sigan su curso", apuntó.
Las autoridades indicaron que el seguimiento semanal permite medir el número de expedientes concluidos y aquellos que continúan su proceso administrativo, con el objetivo de disminuir la mora acumulada en las distintas sedes de la institución localizadas en Francisco Morazán, Cortés, Comayagua y Atlántida.
Apoyo económico
Pese al rezago de documentación oficial, la directora de la Senaf también informó que comenzó la asignación de recursos destinados a fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes bajo programas de protección.
Las autoridades detallaron que la asignación de recursos para el programa Madres Solidarias en las Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCAs) o casas hogar.
De acuerdo con la Senaf, la reducción de casos mediante los programas de cuidado infantil ronda los 100 millones de lempiras destinados a fortalecer la atención y protección de menores en situación de vulneración de derechos.