700 niños fueron deportados a Honduras durante el primer semestre del 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La migración infantil, que entre 2014 y 2026 dejó más de 129,000 menores repatriados a Honduras, continúa como un problema silencioso.
Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), explicó a EL HERALDO que durante el primer semestre de 2026, se registró el retorno de 700 menores deportados.
"En lo que va de este año son 707 niñas y niños retornados al país, pareciera poco, pero es bastante alto", explicó Vásquez.
Es decir, desde el 1 de enero hasta el 9 de julio de 2026, hubo un promedio de 101 menores deportados a Honduras.
Pese a eso, el titular explicó que entre las principales causas de desplazamiento masivo en menores de edad inciden la pobreza, el cambio climático y la desigualdad.
"La migración histórica en Honduras es producto de la pobreza, desigualdad y miseria, producto del desplazamiento forzado por la violencia, reunificación familiar; la búsqueda de mejores condiciones de vida y de la misma falta de respuesta del Estado a los problemas sociales", apuntó.
Aseveró que los sectores con mayor incidencia migratoria representan los municipios con los índices de pobreza y desigualdad más altos a nivel nacional, que, según el estudio Monitoreo de Flujos Migratorios, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2025, se posicionan entre la zona occidente, sur y noreste de Honduras. Es decir, Ocotepeque, Trojes, Danlí, El Paraíso y Choluteca.
Pese a que los datos señalan los sectores de partida migratorios, estadísticas de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) apuntan que, históricamente, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes hondureños son repatriados desde Estados Unidos, México y Guatemala, países que concentran el mayor flujo migratorio de menores provenientes de Honduras.
Medidas y países
Ante las cifras migratorias, Coiproden y la Senaf, presentaron explicaron que se presentó un informe de protocolo integral en un contexto de movilidad humana infantil.
El documento oficial apunta a medidas como los procesos de localización de infantes migrantes a nivel internacional, y la repatriación mediante acuerdos de la Senaf.
"Estos protocolo permite un mecanismo de respuesta integral desde la institucionalidad cuando un niño o una niña ha estado en situación de migración o cuando la misma ha sido retornado al país", explicó Ada María Mejía, ministra de la Senaf.
Según la funcionaria, el promedio de 100 menores repatriados durante 2026 necesita un "seguimiento, control y protección integral con un enfoque de derechos que esté enmarcado en la Constitución, basado en el Código de la Niña y la Adolescencia".