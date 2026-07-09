700 niños fueron deportados a Honduras durante el primer semestre del 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La migración infantil, que entre 2014 y 2026 dejó más de 129,000 menores repatriados a Honduras, continúa como un problema silencioso.

Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), explicó a EL HERALDO que durante el primer semestre de 2026, se registró el retorno de 700 menores deportados.

"En lo que va de este año son 707 niñas y niños retornados al país, pareciera poco, pero es bastante alto", explicó Vásquez.

Es decir, desde el 1 de enero hasta el 9 de julio de 2026, hubo un promedio de 101 menores deportados a Honduras.

Pese a eso, el titular explicó que entre las principales causas de desplazamiento masivo en menores de edad inciden la pobreza, el cambio climático y la desigualdad.

"La migración histórica en Honduras es producto de la pobreza, desigualdad y miseria, producto del desplazamiento forzado por la violencia, reunificación familiar; la búsqueda de mejores condiciones de vida y de la misma falta de respuesta del Estado a los problemas sociales", apuntó.

Aseveró que los sectores con mayor incidencia migratoria representan los municipios con los índices de pobreza y desigualdad más altos a nivel nacional, que, según el estudio Monitoreo de Flujos Migratorios, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2025, se posicionan entre la zona occidente, sur y noreste de Honduras. Es decir, Ocotepeque, Trojes, Danlí, El Paraíso y Choluteca.

Pese a que los datos señalan los sectores de partida migratorios, estadísticas de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) apuntan que, históricamente, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes hondureños son repatriados desde Estados Unidos, México y Guatemala, países que concentran el mayor flujo migratorio de menores provenientes de Honduras.