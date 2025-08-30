Desfiles y festivales protagonizarán la celebración de 447 aniversario de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Septiembre siempre resalta como unos de los meses más festivos del año, las fiestas patrias y el aniversario de la capital colorean sus días con alegría, emoción y orgullo. Este año no será la excepción, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que ya iniciaron las preparaciones de todas las actividades que se desarrollarán a lo largo de septiembre para conmemorar el 447 aniversario de la capital. “Una verdadera fiesta que unirá a las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela se realizará este año con el Carnaval San Miguel Arcángel 2025, al incluir una serie de actividades que se desarrollarán durante todo el mes de septiembre para resaltar las raíces, cultura y espíritu alegre de los capitalinos”, aseguró la AMDC a través de un comunicado.

El primer festival se realizará el próximo sábado seis de septiembre, en el bulevar norte a inmediaciones de la colonia La Laguna, de Comayagüela. Esta actividad dará apertura a todos los demás eventos planificados. Las autoridades municipales aseguraron que en este evento no se permitirán bebidas alcohólicas, sin embargo, podrán disfrutar de la presentación de la Sonora Dinamita 5 estrellas de El Salvador, el show de la Banda de los Supremos Poderes, la marimba Alma de Honduras, danza folclórica de las FFAA, payasos, malabaristas y juegos infantiles. El calendario continúa con un festival gastronómico y cultural, que tendrá como sede la Avenida Cervantes, en el centro de Tegucigalpa. Esta actividad se ejecutará el 20 de septiembre. "Será una actividad multicultural sin precedentes porque cuenta con el apoyo del Cuerpo Diplomático, donde cinco embajadas mostrarán lo mejor de su gastronomía, cultura y tradiciones de los países que representan", aseguró la comuna.

Además, agregó que “habrá cuatro escenarios en los que estarán Los Roland’s de La Ceiba, la banda tributo de La Ley, Djs, la marimba Alma de Honduras, la banda musical de la Fuerza Naval de Honduras, el grupo Big Ban y Dejean Piageth”. El último, y más esperado evento del mes es el desfile de carrozas y el gran carnaval. Esta actividad se realizará el próximo 27 de septiembre en el bulevar Suyapa y será la que le dará cierre a todas las festividades del mes. La AMDC aseguró que, según sus proyecciones, más de 500,000 personas asistirán al carnaval del 27 de septiembre, para disfrutar de todas las actividades que se desarrollarán a lo largo del evento. Para asegurar la seguridad de este casi millón de personas, la AMDC garantizó la participación “la Policía Municipal, auxiliares de orden vial, el Departamento Municipal de Justicia, la clínica móvil y todo el personal requerido para que las familias disfruten en grande, en orden y tranquilidad”.