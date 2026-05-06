Defensa: Marlon Ochoa no se presentó a audiencia con Cossette López por “seguridad e integridad”

Esta querella se dio tras los supuestos audios de López, publicados por Ochoa, donde la acusa de atentar contra el proceso democrático en las elecciones generales del 2025.

Tegucigalpa, Honduras.- A juicio oral y público pasará el proceso judicial entre Marlon Ochoa y Cossette López luego que la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo querellara.

El exconsejero no se presentó a la audiencia ese 6 de mayo y su abogado, Manuel Díaz Galeas, afirmó que su representado no hizo presencia por temas de seguridad.

“Son de público conocimiento que existen circunstancias que atañen a su seguridad e integridad y por eso estamos representándolo”, dijo el abogado, exprocurador de la República.

Al salir de la audiencia, el director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, manifestó que “tanto la parte querellante como la querellada han manifestado que no están en disposición de establecer una conciliación, por lo tanto, en ese sentido la audiencia se declara fracasada y las diligencias se deben enviar con el informe correspondiente”.

Duarte añadió que el abogado de Marlon Ochoa plasmó supuestas amenazas a muerte en contra del exconsejero, razón por la que no estuvo en la audiencia.