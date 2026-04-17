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Consecuencias: ¿qué pasará con Marlon Ochoa y Morazán tras ser destituidos en juicio político?

Además de haber sido destituidos de sus cargos, Marlon Ochoa, Mario Morazán y los dos exmagistrados suplentes del TJE podrían enfrentarse a otras consecuencias legales. Aquí los detalles

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 09:54
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Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) fueron destituidos de sus cargos la noche del jueves 16 de abril de 2026, tras ser sometidos a un juicio político en el Congreso Nacional.

Foto: EL HERALDO
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Junto a ellos también fueron enjuiciados los exmagistrados suplentes del TJE Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. Los cuatro exfuncionarios podrían enfrentar otras consecuencias tras su juicio político, en el que fueron destituidos de sus cargos.

 Foto: EL HERALDO
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La presidenta de la comisión de investigación del juicio político, Tania Pinto, explicó que los funcionarios destituidos quedan separados de sus cargos y podrían ser inhabilitados hasta por 10 años para ejercer funciones públicas.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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Además de esas medidas, señaló que la ley permite deducir responsabilidades civiles y penales por los hechos identificados durante el proceso.

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También se refirió al informe que elaboró la comisión de investigación tras varias audiencias con testigos y uno de los señalados. Este documento es clave en el proceso.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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El informe podría ser remitido al Ministerio Público o esta institución podría actuar de oficio tras las conclusiones del juicio político.

 Foto: Cortesía
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"No sé qué decisión va a tomar la Secretaría del Congreso, si lo va a remitir al Ministerio Público", dijo Tania Pinto.

 Foto: EL HERALDO
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Argumentó que este informe contempla todos los delitos que habrían cometido los diferentes altos funcionarios, entre ellos: intimidación, violencia y actos denigrantes contra las personas, además de hostigamiento al personal, según detalló Pinto.

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"Se ve un video en el que personas asignadas o nombradas en la oficina de Marlon Ochoa intentaron tomar esos documentos, lo cual estaba totalmente prohibido. Nada de esto debe quedar en la impunidad", dijo Pinto.

 Foto: EL HERALDO
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La parlamentaria aseguró que "se debe deducir responsabilidad; a mi criterio, no debe quedar en la impunidad". La decisión de si se remitirá el informe al Ministerio Público queda en manos de la Secretaría del Congreso Nacional.

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Por su parte, algunos de los exfuncionarios ya tomaron medidas. Por ejemplo, Marlon Ochoa, quien mucho antes de que iniciara su juicio político, salió del país por la vía terrestre a través de la aduana de El Amatillo, ingresando a la República de El Salvador.

 Foto: Cortesía
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