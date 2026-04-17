Consecuencias: ¿qué pasará con Marlon Ochoa y Morazán tras ser destituidos en juicio político?

Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) fueron destituidos de sus cargos la noche del jueves 16 de abril de 2026, tras ser sometidos a un juicio político en el Congreso Nacional.
Junto a ellos también fueron enjuiciados los exmagistrados suplentes del TJE Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. Los cuatro exfuncionarios podrían enfrentar otras consecuencias tras su juicio político, en el que fueron destituidos de sus cargos.
La presidenta de la comisión de investigación del juicio político, Tania Pinto, explicó que los funcionarios destituidos quedan separados de sus cargos y podrían ser inhabilitados hasta por 10 años para ejercer funciones públicas.
Además de esas medidas, señaló que la ley permite deducir responsabilidades civiles y penales por los hechos identificados durante el proceso.
También se refirió al informe que elaboró la comisión de investigación tras varias audiencias con testigos y uno de los señalados. Este documento es clave en el proceso.
El informe podría ser remitido al Ministerio Público o esta institución podría actuar de oficio tras las conclusiones del juicio político.
"No sé qué decisión va a tomar la Secretaría del Congreso, si lo va a remitir al Ministerio Público", dijo Tania Pinto.
Argumentó que este informe contempla todos los delitos que habrían cometido los diferentes altos funcionarios, entre ellos: intimidación, violencia y actos denigrantes contra las personas, además de hostigamiento al personal, según detalló Pinto.
"Se ve un video en el que personas asignadas o nombradas en la oficina de Marlon Ochoa intentaron tomar esos documentos, lo cual estaba totalmente prohibido. Nada de esto debe quedar en la impunidad", dijo Pinto.
La parlamentaria aseguró que "se debe deducir responsabilidad; a mi criterio, no debe quedar en la impunidad". La decisión de si se remitirá el informe al Ministerio Público queda en manos de la Secretaría del Congreso Nacional.
Por su parte, algunos de los exfuncionarios ya tomaron medidas. Por ejemplo, Marlon Ochoa, quien mucho antes de que iniciara su juicio político, salió del país por la vía terrestre a través de la aduana de El Amatillo, ingresando a la República de El Salvador.