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¿Cómo atenderán los hospitales públicos durante Semana Santa en Honduras?

El lunes y martes se mantendrá con normalidad los servicios en la mayoría de los hospitales del país; sin embargo, a partir del miércoles se atenderá solo en emergencia

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 16:22
¿Cómo atenderán los hospitales públicos durante Semana Santa en Honduras?

Este lunes y martes se atenderá la consulta externa con normalidad; sin embargo, desde el miércoles estarán habilitadas solo las emergencias.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los principales hospitales del país mantendrán la consulta externa normal durante el lunes 30 y martes 31 de marzo, previo al feriado de la Semana Santa, según informaron las autoridades.

A través de un comunicado, las autoridades del Hospital Escuela señalaron que durante el lunes y martes previo al feriado, se trabajará con normalidad.

Durante esos días se tiene previsto atender a más de 1,100 pacientes en la consulta externa que están previamente citados, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a asistir puntualmente.

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A partir del miércoles 1 hasta el domingo 5 de abril, periodo correspondiente a la Semana Mayor, el hospital atenderá exclusivamente emergencias de forma ininterrumpida.

En este tiempo, las áreas de urgencias de adultos, pediatría y ginecología estarán habilitadas, con personal médico, insumos, medicamentos y material quirúrgico disponibles, aseguraron las autoridades.

Durante los días de asueto habrá personal de guardia las 24 horas, incluyendo médicos especialistas, generales y personal de enfermería; también se garantizará el suministro de sangre y la realización de pruebas de laboratorio para quienes lo requieran.

En la misma línea, otros centros hospitalarios también adoptarán este esquema de atención; entre ellos el Hospital General San Felipe y el Instituto Nacional del Diabético y el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza.

En el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) la consulta externa se suspenderá a partir del 30 de marzo y se retomarán las atenciones el 6 de abril.

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Las autoridades del Seguro Social informaron que los servicios de emergencias, hemodiálisis y áreas hospitalarias en el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa y el Centro Regional del Norte en San Pedro Sula, se encontrarán abiertos permanentemente, al igual que los diferentes servicios de emergencias de las clínicas subrogadas a nivel nacional.

Las atenciones de fin de semana de la Clínica Periférica número 1, ubicada en el Barrio Abajo de Tegucigalpa estarán habilitadas el domingo 5 de abril de 2026, en su horario de 7:00 am a 7:00 pm.

Todos los servicios que ofrecen los distintos centros hospitalarios se reanudarán el lunes 6 de abril.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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