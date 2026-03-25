¿Cómo atenderán los hospitales públicos durante Semana Santa en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Los principales hospitales del país mantendrán la consulta externa normal durante el lunes 30 y martes 31 de marzo, previo al feriado de la Semana Santa, según informaron las autoridades. A través de un comunicado, las autoridades del Hospital Escuela señalaron que durante el lunes y martes previo al feriado, se trabajará con normalidad. Durante esos días se tiene previsto atender a más de 1,100 pacientes en la consulta externa que están previamente citados, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a asistir puntualmente.

A partir del miércoles 1 hasta el domingo 5 de abril, periodo correspondiente a la Semana Mayor, el hospital atenderá exclusivamente emergencias de forma ininterrumpida. En este tiempo, las áreas de urgencias de adultos, pediatría y ginecología estarán habilitadas, con personal médico, insumos, medicamentos y material quirúrgico disponibles, aseguraron las autoridades. Durante los días de asueto habrá personal de guardia las 24 horas, incluyendo médicos especialistas, generales y personal de enfermería; también se garantizará el suministro de sangre y la realización de pruebas de laboratorio para quienes lo requieran. En la misma línea, otros centros hospitalarios también adoptarán este esquema de atención; entre ellos el Hospital General San Felipe y el Instituto Nacional del Diabético y el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. En el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) la consulta externa se suspenderá a partir del 30 de marzo y se retomarán las atenciones el 6 de abril.