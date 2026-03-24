Caída del sistema y protestas médicas en el IHSS afectan atención a pacientes

Tegucigalpa, Honduras.- Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) denunciaron que no se están generando citas médicas ni la entrega de medicamento, debido a una falla que se reportó en el sistema informático. Decenas de pacientes se quejaron este martes, pues llegaron desde temprano con la esperanza de obtener un cupo para tratar su enfermedad; sin embargo, al llegar a la ventanilla la respuesta fue que "no hay sistema". La falla en el sistema informático se registró a nivel nacional, lo que provocó que derechohabientes de Tegucigalpa y San Pedro Sula tuvieran que regresarse sin una cita médica o sin sus medicamentos.

En Tegucigalpa, la situación se agudizó, pues un grupo de médicos del Seguro Social realizaron un plantón en las afueras de las clínicas periféricas, exigiendo a las autoridades el pago de salarios atrasados. Los protestantes advirtieron que continuarán con las medidas de presión hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas. Durante la jornada que se mantuvo por algunas horas de la mañana, se dejó de atender la consulta externa, únicamente el área de emergencias se mantuvo en funcionamiento en el IHSS. Eso provocó que los derechohabientes que tenían citas programadas, deberán volver a solicitar. El sistema sanitario hondureño atraviesa una crisis por la falta de pago a los profesionales de la Salud; desde el pasado lunes los médicos por contrato se mantienen en asambleas informativas en diferentes establecimientos de salud.