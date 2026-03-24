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“Fue hostigada por Mario Morazán mientras luchaba contra el cáncer”: padre de Miriam Barahona

El padre de la fallecida magistrada Miriam Suyapa Barahona responsabilizó al magistrado Mario Morazán y al fiscal general Johel Zelaya por el deterioro en la salud de su hija durante su lucha contra el cáncer

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 15:20
“Fue hostigada por Mario Morazán mientras luchaba contra el cáncer”: padre de Miriam Barahona

Padre de Miriam Barahona denuncia hostigamiento durante su lucha contra el cáncer.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Entre lágrimas y visiblemente afectado, el padre de la fallecida magistrada Miriam Suyapa Barahona responsabilizó públicamente al magistrado Mario Morazán y al fiscal general, suspendido debido a un juicio político en su contra, Johel Zelaya, por el deterioro en la salud de su hija durante su lucha contra el cáncer.

Según relató, la funcionaria enfrentó durante casi tres años con el caáncer y, en medio de su proceso de recuperación, habría sido sometida a presiones y conflictos laborales que, a su juicio, impactaron negativamente en su estado de salud.

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“Ella sufrió mucho contra esta enfermedad, estuvo casi tres años luchando. Mostraba signos de recuperación, pero comenzó a ser hostigada diariamente”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, las condiciones que enfrentó la magistrada en el ejercicio de sus funciones la obligaron incluso a salir del país en busca de tratamiento médico, lo que, según indicó, agravó su situación.

El padre de Barahona relató que su hija fue trasladada a distintos países, incluyendo Guatemala y Colombia, donde intentaron continuar con su tratamiento; sin embargo, su estado de salud se complicó durante estos desplazamientos.

“Ella se estaba recuperando en Tegucigalpa, pero cuando tuvimos que sacarla del país, su condición empeoró. Después del traslado, ya no fue posible recuperarla”, lamentó.

Asimismo, aseguró que las decisiones y acciones de autoridades vinculadas al sistema de justicia y electoral influyeron en el desenlace, por lo que reiteró sus señalamientos contra ambos funcionarios.

Durante sus declaraciones, también destacó el compromiso de su hija con el país, señalando que, pese a su condición, continuó desempeñando sus funciones en defensa de la institucionalidad.

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“Ella luchó por la democracia y nunca dejó de cumplir con su responsabilidad”, afirmó.

Las declaraciones surgen en un contexto de tensión política en el país, marcado por procesos de juicio político y cuestionamientos entre distintos sectores, mientras no se han pronunciado oficialmente los señalados sobre estas acusaciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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