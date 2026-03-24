“Fue hostigada por Mario Morazán mientras luchaba contra el cáncer”: padre de Miriam Barahona

Según relató, la funcionaria enfrentó durante casi tres años con el caáncer y, en medio de su proceso de recuperación, habría sido sometida a presiones y conflictos laborales que, a su juicio, impactaron negativamente en su estado de salud.

Tegucigalpa, Honduras.- Entre lágrimas y visiblemente afectado, el padre de la fallecida magistrada Miriam Suyapa Barahona responsabilizó públicamente al magistrado Mario Morazán y al fiscal general, suspendido debido a un juicio político en su contra , Johel Zelaya , por el deterioro en la salud de su hija durante su lucha contra el cáncer.

“Ella sufrió mucho contra esta enfermedad, estuvo casi tres años luchando. Mostraba signos de recuperación, pero comenzó a ser hostigada diariamente”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, las condiciones que enfrentó la magistrada en el ejercicio de sus funciones la obligaron incluso a salir del país en busca de tratamiento médico, lo que, según indicó, agravó su situación.

El padre de Barahona relató que su hija fue trasladada a distintos países, incluyendo Guatemala y Colombia, donde intentaron continuar con su tratamiento; sin embargo, su estado de salud se complicó durante estos desplazamientos.

“Ella se estaba recuperando en Tegucigalpa, pero cuando tuvimos que sacarla del país, su condición empeoró. Después del traslado, ya no fue posible recuperarla”, lamentó.

Asimismo, aseguró que las decisiones y acciones de autoridades vinculadas al sistema de justicia y electoral influyeron en el desenlace, por lo que reiteró sus señalamientos contra ambos funcionarios.

Durante sus declaraciones, también destacó el compromiso de su hija con el país, señalando que, pese a su condición, continuó desempeñando sus funciones en defensa de la institucionalidad.