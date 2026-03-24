¿Dónde será el último adiós? Repatrian cuerpo de la magistrada Miriam Barahona

Los restos mortales de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, fueron repatriados de Estados Unidos y llegaron a Honduras este martes 24 de marzo, con la finalidad de que familiares, amigos, colegas y figuras del ámbito político y legal le rindan homenaje previo al último adiós.
La magistrada falleció ayer (lunes 23 de marzo) mientras luchaba contra un agresivo cáncer que le terminó arrebatando la vida, causando gran conmoción en el país.
Se prevé que el féretro de Barahona será trasladado hacia la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), en la colonia Miramontes de Tegucigalpa, donde a las 3:00 de la tarde se le rendirá un homenaje póstumo por su trayectoria y militancia.
Posteriormente, el cuerpo será trasladado hacia la funeraria La Auxiliadora, ubicada en el bulevar del mismo nombre en la capital. En este recinto, el velatorio público dará inicio a las 5:00 de la tarde, extendiéndose durante varias horas para permitir que amigos, colegas y figuras del ámbito público puedan brindarle sus respetos antes del sepelio.
Sin embargo, el dolor del fallecimiento ha llegado acompañado de una fuerte carga de indignación política. Diversas voces han alzado la palabra para denunciar que la salud de la magistrada se vio comprometida por acciones judiciales que, según acusan, le impidieron recibir el tratamiento médico oportuno que requería en el extranjero.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, fue uno de los más tajantes al expresar su postura a través de sus redes sociales. "Hoy estamos viendo una fatalidad por las negligencias de la Fiscalía, que atropelló los derechos de nuestra magistrada. Esta muerte tiene culpables", sentenció el edil, señalando directamente al Ministerio Público por la falta de tratamiento.
Contreras recordó que hace dos meses advirtió sobre el riesgo que corría la vida de Barahona si se le negaba la posibilidad de salir del país para realizarse un trasplante.
En esa misma línea, el diputado nacionalista Frank Alley recordó que Barahona ya tenía un tratamiento listo en Estados Unidos cuando fue denunciada por el Ministerio Público. Para el parlamentario, las consecuencias de haber obstaculizado ese proceso médico son las que hoy lamentan los seres queridos de Barahona Rodríguez.
Por su parte, el jefe de la bancada liberal en el Congreso Nacional, Jorge Cálix, también se refirió al desenlace de la magistrada. "No puedo dejar de pensar en que, si bien nadie disparó un tiro en contra de ella, quienes utilizaron la justicia para castigarla por su criterio jurídico son responsables de este fallecimiento", manifestó.
No obstante, Johel Zelaya manifestó que él no se siente culpable del fallecimiento de la abogada Barahona, durante una entrevista para HCH. Además, dijo lamentar el deceso de la funcionaria.
La muerte de Miriam Barahona ha enlutado a su familia y seres queridos, pero también a quienes fueron sus compañeros. En la oficina que tenía en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) le instalaron un pequeño altar como tributo, luego de que se anunciara su fallecimiento.
Familiares, colegas y allegados de Miriam Barahona siguen lamentando su muerte. "Jamás olvidaremos que aún en su estado de salud se jugó su libertad por la Democracia y la Patria, héroes sin capa", le escribieron en sus redes sociales.