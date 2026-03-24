¿Dónde será el último adiós? Repatrian cuerpo de la magistrada Miriam Barahona

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, fue uno de los más tajantes al expresar su postura a través de sus redes sociales. "Hoy estamos viendo una fatalidad por las negligencias de la Fiscalía, que atropelló los derechos de nuestra magistrada. Esta muerte tiene culpables", sentenció el edil, señalando directamente al Ministerio Público por la falta de tratamiento.