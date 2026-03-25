Marcio Cabañas restablece autoridad de la Dirección General de Fiscalía

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público ordenó este miércoles el restablecimiento de las funciones, facultades y jerarquía de la Dirección General de Fiscalía (DGF), reafirmando su papel como máxima autoridad técnica dentro de la institución. El documento, firmado por el fiscal general interino, Marcio Cabañas Cadillo, establece que la DGF retoma su rol como órgano responsable de la administración, coordinación y supervisión inmediata de las actuaciones de los agentes del Ministerio Público a nivel nacional. En ese sentido, se recalca que el Director General de Fiscalía es el superior jerárquico directo de todo el cuerpo fiscal y técnico, en cumplimiento del marco legal vigente y los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.

Uno de los puntos centrales de la circular es la revocación de disposiciones anteriores que limitaban estas atribuciones. “Quedan sin valor ni efecto todas aquellas disposiciones, memorandos o instrucciones emitidas anteriormente, que pretendían aislar la figura del Director General de la Fiscalía o canalizar el trabajo técnico jurídico y la revisión de expedientes exclusivamente a través de las subdirecciones”, señala el documento. Asimismo, se instruye que todas las jefaturas regionales, locales y especializadas deberán reportar directamente al Director General de Fiscalía, centralizando el mando técnico conforme a lo establecido en la normativa interna. En relación con las subdirecciones, la circular reafirma que estas deberán actuar bajo estricta subordinación y dependencia del Director General, limitando sus funciones a labores de apoyo y ejecución de tareas delegadas. También se deja sin efecto la práctica de remitir expedientes listos para requerimiento fiscal únicamente a subdirecciones específicas, estableciendo que el proceso debe seguir el orden jerárquico ordinario y bajo supervisión directa de la Dirección General.