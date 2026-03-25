Mario Alas: Clases virtuales tendría efectos negativos en el sistema educativo

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) anunció la suspensión temporal de clases presenciales en centros educativos gubernamentales, como parte de las medidas adoptadas por el gobierno para mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles. La disposición que entró en vigor este miércoles 25 hasta el viernes 27 de marzo; instruye al personal docente a implementar estrategias virtuales o asignaciones académicas que permitan a los estudiantes continuar con su aprendizaje durante los días de suspensión. Es decir, los centros educativos deberán entrar a una fase de virtualidad, lo que implica que los estudiantes continuarán su proceso de aprendizaje desde casa mediante asignaciones, guías de trabajo y, en algunos casos, clases virtuales.

Aunque no se trata de una virtualidad como la implementada durante la pandemia, la medida busca garantizar la continuidad educativa. Pese a la suspensión de clases, el personal administrativo de los centros educativos deberá continuar laborando de manera presencial, con el objetivo de no interrumpir procesos como el nombramiento de docentes y otras gestiones internas. Sobre esta decisión, Mario Alas, coordinador del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), explicó que la suspensión de clases presenciales responde a una determinación de alto nivel dentro del gobierno. El especialista agregó que, si bien este tipo de medidas han sido implementadas en otros países ante situaciones similares, en Honduras estas decisiones pueden tener efectos negativos en el sistema educativo debido a limitaciones estructurales. “Porque se carece de la infraestructura necesaria para trabajar de forma virtual o híbrida”, apuntó. Entre esas limitaciones está el acceso a la educación, puesto que no todos los estudiantes tienen internet, computadora o un celular, algunos quedarían en desventaja frente a quienes sí pueden conectarse. Por otro lado, al no haber clases presenciales, muchos alumnos dependen solo de guías o tareas, lo que reduce la explicación directa del docente y puede afectar la comprensión de los temas.