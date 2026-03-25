Congreso Nacional recibirá la renuncia de un alto funcionario este miércoles, según diputado

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional recibirá la renuncia de un alto funcionario este miércoles, según afirmó el diputado liberal Rashid Mejía.

En declaraciones desde el hemiciclo legislativo, Mejía mencionó que se podría tratar de un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), "entre ellos tres estaría la presentación de la renuncia".

"Estamos esperando y analizando porque estos temas no se pueden tratar a la carrera", dijo a EL HERALDO el parlamentario.

Mejía también mencionó que hoy "vamos a conocer el informe, el dictamen, se va a realizar el procedimiento que se deba realizar", en relación al informe que se presentará este miércoles sobre el juicio político contra Johel Zelaya.

"Posterior a eso, tengo entendido que se va a presentar o solicitar la renuncia de un funcionario más y entonces vamos a considerar la renuncia", reafirmó.

"Todavía no ha llegado acá al Congreso Nacional, está por verse, no quiero pecar", dijo.

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