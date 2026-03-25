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Congreso Nacional recibirá la renuncia de un alto funcionario este miércoles, según diputado

Luego de conocer el informe del juicio político, podrían conocer la renuncia de un alto funcionario, que podría ser del TJE, CNE o del Poder Judicial, afirmó Rashid Mejía

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 14:03

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional recibirá la renuncia de un alto funcionario este miércoles, según afirmó el diputado liberal Rashid Mejía.

En declaraciones desde el hemiciclo legislativo, Mejía mencionó que se podría tratar de un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), "entre ellos tres estaría la presentación de la renuncia".

"Estamos esperando y analizando porque estos temas no se pueden tratar a la carrera", dijo a EL HERALDO el parlamentario.

Mejía también mencionó que hoy "vamos a conocer el informe, el dictamen, se va a realizar el procedimiento que se deba realizar", en relación al informe que se presentará este miércoles sobre el juicio político contra Johel Zelaya.

"Posterior a eso, tengo entendido que se va a presentar o solicitar la renuncia de un funcionario más y entonces vamos a considerar la renuncia", reafirmó.

"Todavía no ha llegado acá al Congreso Nacional, está por verse, no quiero pecar", dijo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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