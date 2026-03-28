¿Es cierto que encontraron fotos en cementerio de Tegucigalpa, incluyendo la de una diputada?

Incluso, en la publicación original de Facebook, hecha por la página llamada "24/7 Noticias Los Cabos", se observa que, en la imagen subida el 13 de agosto de 2025, ya aparecía la foto de la mujer rubia, con lentes y labial oscuro, por lo que se trataría de una persona parecida a la diputada hondureña y no de ella precisamente.