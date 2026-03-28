¿Es cierto que encontraron fotos en cementerio de Tegucigalpa, incluyendo la de una diputada?

Un macabro hallazgo trascendió este sábado 28 de marzo luego de, supuestamente, encontrar fotos de personas en un cementerio de la capital de Honduras, incluyendo la foto de una actual diputada. ¿Brujería? ¿Es real? Esto se sabe.
Inicialmente se dijo que el hallazgo ocurrió en el cementerio Sipile, ubicado en el barrio del mismo nombre en Comayagüela.
En este cementerio se habría encontrado fotos de diversas personas y artefactos que podrían tratarse de brujería.
Estas fueron las postales presuntamente halladas, entre las que destaca el rostro de una mujer, muy parecida al de la actual diputada del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán, Saraí Espinal.
Junto a las fotos se encontraron otros objetos. Esta situación generó alarma en una parte de los usuarios de redes sociales, pues los hallazgos podrían relacionarse a prácticas de magia oscura.
Al conocer la noticia y saber que podría estar una foto suya, la diputada Saraí Espinal se pronunció y dijo que estaba protegida por Dios.
Sin embargo, en redes sociales varios usuarios reportaron que esto no se dio en Honduras y se registró en agosto del 2025 en México, adjuntando publicaciones de medios de ese país con la noticia.
Pese a ellos, la diputada Saraí Espinal dijo en HCH: "Oré por eso y oré por mi hija para que no nos ocurriera nada. No sé que fin tiene eso, pero me sorprende la maldad. Realmente no tengo idea quién hizo esto, trato de no darle importancia a estas cosas".
Espinal aseguró que la foto que aparece entre las demás es ella y que podría tratarse de "señales de muerte", pero que ha puesto su vida en manos de Dios.
No obstante, las fotos se habrían encontrado en México en 2025, aunque varios medios y en redes sociales afirmaron que se dio en Tegucigalpa.
Incluso, en la publicación original de Facebook, hecha por la página llamada "24/7 Noticias Los Cabos", se observa que, en la imagen subida el 13 de agosto de 2025, ya aparecía la foto de la mujer rubia, con lentes y labial oscuro, por lo que se trataría de una persona parecida a la diputada hondureña y no de ella precisamente.