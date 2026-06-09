Bloqueada la CA-13 por taxistas de La Ceiba en rechazo a la legalización de los taxis VIP

Atlántida, Honduras.- Miembros de la Asociación de Taxistas Unidos de La Ceiba (Ataxu), se tomaron la carretera CA-13 la tarde de este martes a la altura del puente Danto de La Ceiba, Atlántida, en protesta por su rotunda oposición a las intenciones en el Congreso Nacional de legalizar las operaciones de transporte (tipo taxi) en plataformas digitales VIP denominadas popularmente como "Uber".​

Los transportistas utilizaron sus unidades para bloquear el paso vehicular, generando un fuerte congestionamiento en esta importante arteria vial que une los departamentos de Atlántida y Colón, como medida de presión ante lo que consideran una amenaza directa a su estabilidad económica.​

Geovany Maradiaga, presidente de Ataxu, fue enfático al declarar que el sector no está dispuesto a aceptar la entrada formal de estos servicios al país.