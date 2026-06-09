Bloqueada la CA-13 por taxistas de La Ceiba en rechazo a la legalización de los taxis VIP

Atlántida, Honduras.- Miembros de la Asociación de Taxistas Unidos de La Ceiba (Ataxu), se tomaron la carretera CA-13 la tarde de este martes a la altura del puente Danto de La Ceiba, Atlántida, en protesta por su rotunda oposición a las intenciones en el Congreso Nacional de legalizar las operaciones de transporte (tipo taxi) en plataformas digitales VIP denominadas popularmente como "Uber".
Los transportistas utilizaron sus unidades para bloquear el paso vehicular, generando un fuerte congestionamiento en esta importante arteria vial que une los departamentos de Atlántida y Colón, como medida de presión ante lo que consideran una amenaza directa a su estabilidad económica.
Geovany Maradiaga, presidente de Ataxu, fue enfático al declarar que el sector no está dispuesto a aceptar la entrada formal de estos servicios al país.
"No permitiremos eso porque nos afecta, esa es competencia para nosotros y hay intereses por parte de los que están incentivando legalizar a los Uber.
El sector taxi ha sido enormemente golpeado y si autorizan esto nos van a afectar más", afirmó el dirigente.Los dirigentes del transporte señalan una disparidad significativa en la cantidad de trabajadores involucrados.
Según las estimaciones proporcionadas, a nivel nacional operan un poco más de 27,000 unidades de taxis, frente a aproximadamente 3,000 vehículos que brindan servicios de transporte mediante plataformas digitales, los cuales, según alegan, operan sin los permisos requeridos.
En este sentido, Maradiaga subrayó que el Gobierno debería priorizar al gremio tradicional por su alcance y representatividad:"Entonces al gobierno le conviene más a los taxis porque somos la mayoría", concluyó el presidente de Ataxu, dejando clara la postura del sector de mantener las medidas de protesta si no se atienden sus demandas en la agenda legislativa.