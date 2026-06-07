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Tomás Zambrano llama a diálogo con taxis VIP en el Congreso ante medidas de decomiso y multas

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convocó a representantes de Taxis VIP, Uber, Driver y otras plataformas digitales a una reunión con la comisión de Transporte

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 15:03
Tomás Zambrano llama a diálogo con taxis VIP en el Congreso ante medidas de decomiso y multas

Ante sanciones anunciadas por el IHTT, el Congreso Nacional convocó a una mesa de diálogo con plataformas de transporte.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de taxis VIP, Uber, Driver, inDriver y otras plataformas de transporte fueron convocados por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para sostener una reunión con la comisión de Transporte.

La convocatoria fue hecha luego de que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) anunciara multas de hasta 11,000 lempiras y el decomiso de vehículos por la falta de regulación del servicio de transporte.

No obstante, desde el Legislativo se ha abierto una puerta al diálogo con los sectores afectados. “Todos los sistemas de transporte deben estar legalizados”, dijo Tomás Zambrano.

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Asimismo, agregó que: “Creemos firmemente que los ciudadanos merecen alternativas seguras, modernas y confiables de movilidad, pero siempre bajo una regulación clara del Estado que garantice orden, seguridad y competencia justa”.

La reunión fue fijada para este martes 9 de junio a las 2:00 de la tarde en el Congreso Nacional. A la misma deberán asistir representantes de taxis VIP, Uber, Driver y demás plataformas.

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Zambrano aseguró: “Queremos escuchar a todas las partes involucradas”.

Además, adelantó que próximamente se convocará a otros sectores del transporte para seguir construyendo una solución integral y ordenada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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