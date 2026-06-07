Tomás Zambrano llama a diálogo con taxis VIP en el Congreso ante medidas de decomiso y multas

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de taxis VIP, Uber, Driver, inDriver y otras plataformas de transporte fueron convocados por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para sostener una reunión con la comisión de Transporte.

La convocatoria fue hecha luego de que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) anunciara multas de hasta 11,000 lempiras y el decomiso de vehículos por la falta de regulación del servicio de transporte.

No obstante, desde el Legislativo se ha abierto una puerta al diálogo con los sectores afectados. “Todos los sistemas de transporte deben estar legalizados”, dijo Tomás Zambrano.