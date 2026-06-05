Colegio Médico convoca asamblea nacional este sábado y exige reintegro de galenos despedidos

Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a asambleas informativas para este sábado 6 de junio, dirigidas a los médicos que laboran en distintas instituciones públicas del país, con el objetivo de exigir respuestas a una serie de demandas relacionadas con estabilidad laboral, pagos pendientes y mejoras en el sistema de salud.

La convocatoria está dirigida a los profesionales de la medicina que trabajan en la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Ministerio Público y Medicina Forense, Sistema Nacional de Emergencias 911, Instituto Nacional Penitenciario, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), COPECO y otras instituciones descentralizadas y desconcentradas del Estado.

Entre las principales exigencias planteadas por el gremio destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados, la firma de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud.

Asimismo, demandan el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones donde laboran médicos, el desembolso del reajuste salarial correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el incremento bienal de 2026, así como la asignación del 12 % del Presupuesto General de la República para el sector salud.