  1. Inicio
  2. · Sucesos

Pastor es asesinado en Intibucá durante asalto para robarle su vehículo

El pastor y comerciante Elías García Miranda fue atacado en El Simbil, Intibucá, durante un asalto en el que le robaron su vehículo

  • 21 de noviembre de 2025 a las 14:11
Pastor es asesinado en Intibucá durante asalto para robarle su vehículo

El pastor Elías García Miranda fue asesinado en El Simbil, Intibucá, en un asalto en el que le robaron su vehículo.

 Foto: cortesía Radio la Esperanza

El Simbil, Intibucá.- El pastor y comerciante Elías García Miranda fue asesinado en el sector de El Simbil, Agua Caliente Norte, en Intibucá. según los primeros reportes, el crimen se habría cometido para despojarlo de su vehículo.​​

El hecho sucedió en la tarde del jueves 20 de noviembre. Su hija, Fanny Josselin García, afirmó que el ataque tuvo como fin el robo del automóvil.

"Lo hicieron por robarle el vehículo. El dinero que llevaba quedó ahí, pero el teléfono se lo llevaron", lamentó al pedir a las autoridades actuar con prontitud.

También aseguró que, aunque los responsables huyan, "de la justicia divina no se van a escapar".

La joven señaló que su padre no tenía enemigos ni había recibido amenazas previas. Lo describió como un hombre honrado, trabajador y profundamente entregado a su fe.

Hallan cadáver de un hombre en estado de descomposición flotando en el río Choluteca

"Mi papá sirvió a Dios. Era un hombre ejemplar, amigo de todos, que ayudaba a la comunidad y a la iglesia. Es nuestro mayor ejemplo ahora que quedamos sin él", expresó entre lágrimas.

Elías García ejercía su labor pastoral en la Iglesia de Dios de la Profecía y era reconocido como líder en su comunidad.

Además del ministerio, trabajaba como comerciante de electrodomésticos y agricultor; durante la temporada de cosecha se dedicaba a la compra y venta de café. Era originario de la zona de Oro, en Esquías, Comayagua.

Las autoridades investigan el crimen para determinar la ruta de escape y dar con los responsables, mientras vecinos y feligreses lamentan la muerte del pastor, a quien recuerdan por su servicio y compromiso con la comunidad.

En homenaje póstumo, entregan título a padres de Kevin Pérez, quién murió al salvar a niño en SPS

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias