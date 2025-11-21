Pastor es asesinado en Intibucá durante asalto para robarle su vehículo

El Simbil, Intibucá.- El pastor y comerciante Elías García Miranda fue asesinado en el sector de El Simbil, Agua Caliente Norte, en Intibucá. según los primeros reportes, el crimen se habría cometido para despojarlo de su vehículo.
El hecho sucedió en la tarde del jueves 20 de noviembre. Su hija, Fanny Josselin García, afirmó que el ataque tuvo como fin el robo del automóvil.
"Lo hicieron por robarle el vehículo. El dinero que llevaba quedó ahí, pero el teléfono se lo llevaron", lamentó al pedir a las autoridades actuar con prontitud.
También aseguró que, aunque los responsables huyan, "de la justicia divina no se van a escapar".
La joven señaló que su padre no tenía enemigos ni había recibido amenazas previas. Lo describió como un hombre honrado, trabajador y profundamente entregado a su fe.
"Mi papá sirvió a Dios. Era un hombre ejemplar, amigo de todos, que ayudaba a la comunidad y a la iglesia. Es nuestro mayor ejemplo ahora que quedamos sin él", expresó entre lágrimas.
Elías García ejercía su labor pastoral en la Iglesia de Dios de la Profecía y era reconocido como líder en su comunidad.
Además del ministerio, trabajaba como comerciante de electrodomésticos y agricultor; durante la temporada de cosecha se dedicaba a la compra y venta de café. Era originario de la zona de Oro, en Esquías, Comayagua.
Las autoridades investigan el crimen para determinar la ruta de escape y dar con los responsables, mientras vecinos y feligreses lamentan la muerte del pastor, a quien recuerdan por su servicio y compromiso con la comunidad.