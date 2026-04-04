Centros educativos del país retoman clases presenciales obligatorias desde el 6 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- A partir del lunes 06 de abril, la Secretaría de Educación ordenó el retorno obligatorio a clases presenciales en todos los centros educativos del país.
La disposición fue oficializada mediante una circular enviada a las Direcciones Departamentales de Educación y firmada por la titular de la institución, Arely Argueta, en la que se establece que la medida abarca todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto en el sector público como privado.
El documento señala que la orden es de cumplimiento inmediato, por lo que las autoridades educativas deberán garantizar su aplicación en todo el territorio nacional.
Además, se instruyó a las direcciones departamentales a difundir la información de forma oportuna y a velar por que directores, docentes, padres de familia y estudiantes conozcan la disposición y la acaten sin contratiempos.
En semanas anteriores, la Secretaría de Educación había autorizado la modalidad virtual como medida ante el aumento en los precios de los combustibles. Sin embargo, con la nueva instrucción, se establece el regreso a las aulas en todo el país.