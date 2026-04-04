Centros educativos del país retoman clases presenciales obligatorias desde el 6 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- A partir del lunes 06 de abril, la Secretaría de Educación ordenó el retorno obligatorio a clases presenciales en todos los centros educativos del país.

La disposición fue oficializada mediante una circular enviada a las Direcciones Departamentales de Educación y firmada por la titular de la institución, Arely Argueta, en la que se establece que la medida abarca todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto en el sector público como privado.

El documento señala que la orden es de cumplimiento inmediato, por lo que las autoridades educativas deberán garantizar su aplicación en todo el territorio nacional.