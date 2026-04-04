¿Quiénes pueden solicitar pasaportes de emergencia en los aeropuertos de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) informaron que los centros de emisión de pasaportes están habilitados exclusivamente para viajeros a punto de salir del país que enfrentan inconvenientes con su documento de viaje. Las máximas autoridades de Migración dijeron que el trámite lo pueden realizar en los aeropuertos de Toncontín en Tegucigalpa; Palmerola en Comayagua y Ramón Villeda Morales en La Lima, Cortés, pero deben cumplir algunos requisitos.

Podrán tramitar el documento en el aeropuerto las personas que se encuentren en las siguiente situaciones: Que el pasaporte vencido o próximo a vencer, cuando el documento ya no tiene validez al momento de viajar y si perdió el pasaporte justo antes del viaje. En este último caso, es obligatorio presentar la denuncia correspondiente ante la Dirección Policial de Investigación (DPI). ¿Cómo se debe realizar el trámite para obtener el nuevo pasaporte? En primer lugar hay que dirigirse al Centro de Emisión de Pasaportes dentro de cualquiera de los aeropuestos, donde un oficial evaluará la situación para determinar si califica como caso de urgencia.