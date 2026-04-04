¿Quiénes pueden solicitar pasaportes de emergencia en los aeropuertos de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) informaron que los centros de emisión de pasaportes están habilitados exclusivamente para viajeros a punto de salir del país que enfrentan inconvenientes con su documento de viaje.
Las máximas autoridades de Migración dijeron que el trámite lo pueden realizar en los aeropuertos de Toncontín en Tegucigalpa; Palmerola en Comayagua y Ramón Villeda Morales en La Lima, Cortés, pero deben cumplir algunos requisitos.
Podrán tramitar el documento en el aeropuerto las personas que se encuentren en las siguiente situaciones: Que el pasaporte vencido o próximo a vencer, cuando el documento ya no tiene validez al momento de viajar y si perdió el pasaporte justo antes del viaje.
En este último caso, es obligatorio presentar la denuncia correspondiente ante la Dirección Policial de Investigación (DPI).
¿Cómo se debe realizar el trámite para obtener el nuevo pasaporte?
En primer lugar hay que dirigirse al Centro de Emisión de Pasaportes dentro de cualquiera de los aeropuestos, donde un oficial evaluará la situación para determinar si califica como caso de urgencia.
Si la solicitud es aprobada, se debe realizar el pago correspondiente de 55 dólares (aproximadamente 1,457 lempiras al cambio actual) por pasaporte con vigencia de 5 años y 70 dólares (1,855 lempiras) por pasaporte con vigencia de 10 años.
El pago se puede hacer en una agencia bancaria cercana o en línea.
Luego de eso, se realizará la captura de los datos biométricos y, finalmente, el oficial del Instituto Nacional de Migración imprimirá el pasaporte y lo entregará al propiertario el mismo día.
Antes de retirarse de la ventanilla, el beneficiario debe verificar cuidadosamente que todos los datos estén correctos.
En relación a los requisitos que se solicitan para otorgar el pasaporte en los tres aeropuertos del país se encuentran:
1. Las personas con edades de 18 a 21 años deben presentar obligatoriamente su Documento Nacional de Identificación (DNI).
2. Las personas que están con edades comprendidas de 0 a 17 años, deben presentar la partida de nacimiento, además el DNI de ambos padres.
3. En caso de ausencia de uno o ambos padres, se debe presentar una autorización legal debidamente autenticada.