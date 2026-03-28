Migración habilita emisión de pasaportes en principales aeropuertos del país

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Migración (INM) puso en funcionamiento tres Centros de Emisión de Pasaportes en los principales aeropuertos de Honduras. Los puntos habilitados para que la población solicite este documento son el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima; el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, y el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. De acuerdo con autoridades de Migración, esta iniciativa busca modernizar los servicios migratorios y facilitar a la ciudadanía el acceso inmediato y eficiente a sus documentos de viaje.

Para atender la demanda de los viajeros, los centros de pasaportes ubicados en los aeropuertos de Palmerola y Ramón Villeda Morales funcionarán de forma ininterrumpida, las 24 horas del día. En el aeropuerto Toncontín, en cambio, la atención estará habilitada de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, según informaron las autoridades. Para solicitar este beneficio, la persona interesada deberá presentarse de manera presencial en el mostrador de atención de cada aeropuerto y realizar la gestión ante un oficial de pasaportes. El funcionario verificará si el perfil del solicitante califica para el servicio de urgencia, con el fin de que el sistema sea utilizado de forma responsable y prioritaria. Una vez aprobada la solicitud, el usuario deberá efectuar el pago de la tasa correspondiente en las agencias bancarias o sucursales electrónicas autorizadas.