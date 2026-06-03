Rector de la UNAH pide al Gobierno fortalecer mecanismos de colaboración con la academia

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, hizo un llamado a las autoridades del país para que fortalezcan el diálogo y la colaboración con las instituciones de educación superior. A través de una publicación en la red social X, el titular de la máxima casa de estudios del país destacó la importancia de incorporar a la academia en la solución de los problemas nacionales. El académico señaló que es momento de que el Gobierno vuelva su atención hacia la academia, subrayando que las universidades hondureñas cuentan con profesionales altamente calificados.

Así como con investigadores y especialistas con la capacidad técnica y científica necesaria para aportar al análisis y formulación de políticas públicas basadas en evidencia. "Resulta preocupante que, ante la emergencia por las sequías que afectan al país, no se incorpore de manera sistemática el conocimiento especializado de los docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias", escribió.

De igual forma, mencionó que ante los desafíos energéticos que enfrenta Honduras, los especialistas de la Facultad de Ingeniería deberían ser considerados como un recurso clave para la toma de decisiones estratégicas. En materia educativa, el rector advirtió sobre el deterioro en la calidad del sistema escolar, señalando que resulta indispensable escuchar las propuestas y estudios de los académicos de la Facultad de Humanidades y Artes, quienes poseen una visión integral de los procesos educativos y sociales.