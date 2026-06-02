Maestros llegan a Casa de Gobierno para protestar y exigen respuestas

Tegucigalpa, Honduras.- Docentes aglutinados en la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) se movilizaron este martes hasta las inmediaciones de Casa Presidencial para exigir al Gobierno el cumplimiento del reajuste salarial anunciado en abril, así como el respeto a la representación legítima del gremio.

La jornada de protesta se da un día después de que el magisterio realizara un paro de “brazos caídos” a nivel nacional, como medida de presión ante lo que califican como incumplimientos reiterados por parte de las autoridades.

La presidenta de la FOMH, María Dolores Escobar, manifestó que las acciones responden al descontento del sector educativo. “Una vez más los maestros salen a la calle a protestar por el incumplimiento del ajuste salarial y también la representación magisterial. Después de ayer, un contundente paro de brazos caídos en protesta pacífica, hoy el magisterio nacional se desplaza en todas las regiones del país”, expresó. Escobar subrayó que la exigencia principal es la aplicación del incremento salarial ya aprobado en el Congreso Nacional. “Evidenciado está el nivel de movilización del magisterio, su nivel de disgusto ante el incumplimiento de una ley aprobada en el marco del Poder Legislativo. Hoy solamente reclamamos la implementación y aplicación en nuestro salario de ese reajuste”, enfatizó. La dirigente magisterial cuestionó que el Gobierno intente negociar con sectores que, según dijo, no representan a la base docente.

“Hoy solo estamos visibilizando ante este gobierno que respete las organizaciones magisteriales, así como nosotros respetamos su investidura. Que no usurpe nuestro lugar con personas que no son reconocidas en los departamentos y no representan al magisterio nacional”, señaló. En relación con posibles acercamientos con el Ejecutivo, Escobar fue contundente al descartar un diálogo bajo las condiciones actuales. “No tenemos nada que dialogar porque están disgregando el incremento. Eso es una violación a un derecho y a una ley. No podemos sentarnos a hacer comparsa con el gobierno y ofender al magisterio nacional”, sostuvo.