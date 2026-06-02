¿De qué falleció el periodista Gustavo Ramos? Esto se conoce

La noticia comenzó a circular durante la tarde de este martes 2 de junio y rápidamente provocó reacciones de pesar dentro y fuera de los medios de comunicación. El fallecimiento del periodista Gustavo Ramos puso de luto al gremio periodístico hondureño, que despidió a una de sus voces más reconocidas.
Durante las últimas semanas, el comunicador enfrentó un complejo cuadro de salud que obligó a su ingreso a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permaneció bajo observación médica.
Mientras su condición era seguida con preocupación por familiares y colegas, numerosas muestras de apoyo y mensajes de solidaridad se multiplicaron en redes sociales, donde muchos expresaban deseos de recuperación para el experimentado periodista.
Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y a la expectativa de quienes seguían de cerca su evolución, la tarde del 2 de junio se confirmó la noticia que nadie quería recibir.
Fue entonces cuando comenzaron a conocerse más detalles sobre las causas que habrían provocado su fallecimiento.
De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas a su entorno y reportes difundidos por medios nacionales, Gustavo Ramos murió tras sufrir complicaciones derivadas de un segundo derrame cerebral.
El periodista, de 64 años, permanecía hospitalizado desde hacía varios días debido al delicado estado de salud que le ocasionó esta condición médica.
Aunque durante su permanencia en el centro asistencial se mantuvo bajo atención especializada, su situación se fue agravando hasta producirse su fallecimiento.
La noticia generó una inmediata reacción entre periodistas, comunicadores y ciudadanos que durante años siguieron su trabajo en diferentes espacios informativos.
A lo largo de su carrera, Gustavo Ramos desarrolló una amplia trayectoria en medios de comunicación hondureños, donde destacó por su compromiso con la labor informativa y su cercanía con la audiencia. Su paso por medios como Radio Globo, Hable Como Habla (HCH) y Radio Nacional de Honduras le permitió convertirse en una figura conocida dentro del periodismo nacional.
Tras confirmarse su muerte, organizaciones periodísticas y colegas destacaron su profesionalismo, su vocación de servicio y el aporte que realizó durante décadas al fortalecimiento de la comunicación en el país.