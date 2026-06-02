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¿De qué falleció el periodista Gustavo Ramos? Esto se conoce

Colegas, familiares y amigos lamentan el fallecimiento del periodista hondureño Gustavo Ramos, cuya trayectoria dejó huella en distintos medios

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 17:36
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La noticia comenzó a circular durante la tarde de este martes 2 de junio y rápidamente provocó reacciones de pesar dentro y fuera de los medios de comunicación. El fallecimiento del periodista Gustavo Ramos puso de luto al gremio periodístico hondureño, que despidió a una de sus voces más reconocidas.

 Foto: Redes sociales
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Durante las últimas semanas, el comunicador enfrentó un complejo cuadro de salud que obligó a su ingreso a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permaneció bajo observación médica.

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Mientras su condición era seguida con preocupación por familiares y colegas, numerosas muestras de apoyo y mensajes de solidaridad se multiplicaron en redes sociales, donde muchos expresaban deseos de recuperación para el experimentado periodista.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y a la expectativa de quienes seguían de cerca su evolución, la tarde del 2 de junio se confirmó la noticia que nadie quería recibir.

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Fue entonces cuando comenzaron a conocerse más detalles sobre las causas que habrían provocado su fallecimiento.

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De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas a su entorno y reportes difundidos por medios nacionales, Gustavo Ramos murió tras sufrir complicaciones derivadas de un segundo derrame cerebral.

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El periodista, de 64 años, permanecía hospitalizado desde hacía varios días debido al delicado estado de salud que le ocasionó esta condición médica.

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Aunque durante su permanencia en el centro asistencial se mantuvo bajo atención especializada, su situación se fue agravando hasta producirse su fallecimiento.

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La noticia generó una inmediata reacción entre periodistas, comunicadores y ciudadanos que durante años siguieron su trabajo en diferentes espacios informativos.

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A lo largo de su carrera, Gustavo Ramos desarrolló una amplia trayectoria en medios de comunicación hondureños, donde destacó por su compromiso con la labor informativa y su cercanía con la audiencia. Su paso por medios como Radio Globo, Hable Como Habla (HCH) y Radio Nacional de Honduras le permitió convertirse en una figura conocida dentro del periodismo nacional.

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Tras confirmarse su muerte, organizaciones periodísticas y colegas destacaron su profesionalismo, su vocación de servicio y el aporte que realizó durante décadas al fortalecimiento de la comunicación en el país.

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