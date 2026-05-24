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¿De qué murió el reconocido periodista y narrador deportivo Julio César Núñez?

Hoy su voz se apaga, pero su recuerdo perdurará para toda la vida. Julio César Núñez se despide de esta tierra dejando marca con una larga trayectoria en el periodismo deportivo hondureño

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 10:07
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Tras varias semanas luchando por su vida, lamentablemente este domingo -24 de mayo- se confirmó la muerte del reconocido periodista y narrador deportivo Julio César Núñez, quien hoy deja en luto a las personas que en vida compartieron con esa mágica voz del “aguanta corazón”. ¿De qué murió?

 Foto: Cortesía
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Julio César Núñez Moreira nació el 16 de julio de 1954 en la ciudad de Las Piedras, Uruguay, lugar donde inició sus primeros pasos en el periodismo dentro de medios radiales, pero no fue directramente en el deporte, sino en política.

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El narrador deportivo, hijo de don Julio César Núñez, antes de dedicarse a este mundo del periodismo deportivo empezó en la cancha jugando fútbol en su barrio, sin imaginarse que años después su voz sería emblemática en Honduras, país donde hoy lo despiden tras su muerte.

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A sus 71 años de edad, el comunicador uruguayo hoy dice adiós a esta tierra luego de fallecer la madrugada del domingo, tras permanecer hospitalizado en un centro asistencial privado.

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Julio César Núñez Moreira falleció luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular que sufrió semanas atrás.

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Según mencionó el también narrador deportivo Salvador Nasralla en el programa Cinco Deportivo, el pasado 1 de mayo Julio César Núñez sufrió un derrame y no resistió en su recuperación.

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La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa durante las primeras horas del domingo y anunciada por Deportes TVC y HRN, medios donde laboraba.

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Antes de laborar en medios hondureños, Núñez trabajó en Radio Cristal de Las Piedras y posteriormente en Radio Carve, en su tierra natal. Luego formó parte de Radio Monte Carlo.

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Núñez Moreira llegó a Honduras el 25 de mayo de 2003 y, desde entonces, logró conectar con la audiencia gracias a su inolvidable voz y su estilo directo, donde formó parte de HRN y Deportes TVC, donde participó en espacios como Fútbol a Fondo, La Mesa Redonda y La Noche del Gol.

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Su muerte hoy deja en luto a quienes en vida conocieron su trabajo, formaron parte de cada programa con él y escucharon su emblemática frase: “¡Aguanta corazón!”, que hoy queda marcada en los corazones de muchos.

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