Conozca las colonias de Tegucigalpa que estarán sin energía eléctrica del 6 al 12 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Los racionamientos programados de energía eléctrica continuarán durante la semana del 6 al 10 de julio en distintos sectores del Distrito Central debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución que ejecutará la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Las interrupciones del servicio impactarán colonias residenciales, centros comerciales, instituciones públicas, hospitales, embajadas, centros educativos y zonas industriales, por lo que miles de abonados deberán tomar previsiones ante los cortes temporales. La programación iniciará el lunes 6 de julio con interrupciones en la aldea de Suyapa, barrio La Cruz, colonia Suyapita, sector Sinaí, el Hospital Fundación María, el Centro Hondureño del Niño Quemado y sectores cercanos, donde se realizarán trabajos en la red de distribución. Ese mismo día también permanecerán sin energía el sector del Coliseum Nacional de Ingenieros, Prados Universitarios, Condominios Esmeralda y otras zonas aledañas mientras se desarrollan labores por parte de una compañía particular. Para el martes 7 de julio los trabajos se trasladarán a Lomas del Guijarro Sur, Plaza Azul, Galerías, la Escuela Americana, el Ministerio Público, Grupo Terra, varias torres corporativas y residenciales, además de otras colonias cercanas. Ese mismo día también habrá suspensión del servicio en parte de la colonia Payaquí, Plaza Las Lomas, edificio Nivo Las Lomas y sectores del bulevar hacia Lomas del Mayab.

Uno de los cortes de mayor alcance será el martes en el norte de la capital, donde estarán comprendidas colonias como El Carrizal, Lincoln, Nuevos Horizontes, Nueva Capital, Divino Paraíso, José Duarte, Ciudad del Ángel, Mary Flake de Flores, Brisas del Norte, Jardines del Norte y decenas de colinas más. Las labores en ese circuito corresponden al mantenimiento general de la línea de distribución y se extenderán desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. El miércoles 8 de julio los trabajos continuarán en el circuito de la subestación Toncontín, afectando el Aeropuerto Toncontín, las instalaciones de Cocesna, parte de las colonias América y 15 de Septiembre, además de establecimientos comerciales y empresariales. Entre los inmuebles que figuran en la programación también aparecen Diario La Tribuna, Comercial Laeisz, Camosa y el supermercado La Colonia número dos, junto con otros negocios de la zona. Según la ENEE, los cortes anunciados forman parte del calendario semanal de mantenimientos programados elaborado por la estatal eléctrica para fortalecer la red y reducir fallas en el sistema de distribución. La institución detalló que en algunos sectores los trabajos estarán a cargo de compañías particulares que ejecutan obras sobre la infraestructura eléctrica, mientras que en otros casos se desarrollarán mantenimientos generales de las líneas.