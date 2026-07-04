¿Desde qué fecha habrá cirugías oftalmológicas gratis en el Hospital San Felipe?

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital General San Felipe recibirá a partir de este lunes 6 de julio una brigada médica internacional procedente de Israel, que desarrollará una jornada de cirugías oftalmológicas gratuitas dirigida a pacientes de distintas zonas del país.

La iniciativa forma parte de los acuerdos de cooperación en materia de salud entre Honduras e Israel, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios especializados y reducir la mora quirúrgica en el sistema público.

Durante varios días consecutivos, los especialistas realizarán intervenciones enfocadas en patologías oculares que afectan la visión de cientos de hondureños que han esperado durante meses e incluso años una atención especializada.

Las cirugías se ejecutarán sin ningún costo para los pacientes, quienes fueron previamente evaluados y seleccionados por el personal médico del hospital en coordinación con la brigada internacional.

Las autoridades del centro asistencial destacaron que este tipo de jornadas permite atender casos acumulados en la lista de espera y al mismo tiempo fortalecer la capacidad operativa del sistema hospitalario.

La misión médica también contempla la participación de especialistas del Hospital General San Felipe, quienes trabajarán de forma conjunta con el equipo extranjero en el proceso quirúrgico y de atención pre y postoperatoria.