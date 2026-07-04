¿Desde qué fecha habrá cirugías oftalmológicas gratis en el Hospital San Felipe?

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital General San Felipe recibirá a partir de este lunes 6 de julio una brigada médica internacional procedente de Israel, que desarrollará una jornada de cirugías oftalmológicas gratuitas dirigida a pacientes de distintas zonas del país.
La iniciativa forma parte de los acuerdos de cooperación en materia de salud entre Honduras e Israel, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios especializados y reducir la mora quirúrgica en el sistema público.
Durante varios días consecutivos, los especialistas realizarán intervenciones enfocadas en patologías oculares que afectan la visión de cientos de hondureños que han esperado durante meses e incluso años una atención especializada.
Las cirugías se ejecutarán sin ningún costo para los pacientes, quienes fueron previamente evaluados y seleccionados por el personal médico del hospital en coordinación con la brigada internacional.
Las autoridades del centro asistencial destacaron que este tipo de jornadas permite atender casos acumulados en la lista de espera y al mismo tiempo fortalecer la capacidad operativa del sistema hospitalario.
La misión médica también contempla la participación de especialistas del Hospital General San Felipe, quienes trabajarán de forma conjunta con el equipo extranjero en el proceso quirúrgico y de atención pre y postoperatoria.
Además de las cirugías, se desarrollarán espacios de intercambio técnico y académico orientados a fortalecer el conocimiento del personal médico hondureño en el área de oftalmología.
Estos espacios permitirán compartir técnicas, protocolos y experiencias clínicas aplicadas en el Hospital Sheba de Israel, uno de los centros médicos de referencia internacional.
La cooperación también abre la posibilidad de evaluar futuras mejoras en equipamiento médico especializado, lo que contribuiría a elevar la calidad de atención en el sistema sanitario nacional.
El director del Hospital General San Felipe destacó que la llegada de la brigada representa una oportunidad para fortalecer la atención a pacientes con enfermedades visuales y mejorar la respuesta institucional.
Señaló además que la articulación con organismos internacionales permite ampliar la cobertura de servicios y brindar soluciones concretas a necesidades históricas en el área de salud pública.
Pacientes de distintas regiones del país serán beneficiados con estas intervenciones, priorizando aquellos casos que requieren cirugía para evitar la pérdida progresiva de la visión.
Las autoridades hospitalarias confirmaron que todo el proceso se desarrollará bajo estrictos protocolos médicos y de seguridad para garantizar resultados óptimos en cada intervención.
La brigada médica permanecerá en el país durante varios días, período en el cual se espera atender a decenas de pacientes que ya han sido previamente programados por el centro asistencial.