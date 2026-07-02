Brigada médica de Israel llegará a Honduras para realizar cirugías oftalmológicas gratuitas

Tegucigalpa, Honduras.- Una brigada médica de Israel llegará este viernes -3 de julio- a Honduras para desarrollar una jornada de cirugías oftalmológicas gratuitas y fortalecer la cooperación en materia de salud entre ambos países. La misión permanecerá durante diez días en la capital y estará integrada por especialistas que, además de realizar operaciones de la vista, llevarán equipo médico, medicamentos y brindarán asistencia técnica para fortalecer la capacidad de atención del sistema sanitario hondureño. El anuncio fue realizado el miércoles por el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, tras reunirse con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial. El diplomático explicó que la brigada forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral y responde a las prioridades del Gobierno para mejorar los servicios de salud.

Según Goren, uno de los principales objetivos será efectuar un importante número de cirugías oftalmológicas y establecer una alianza entre el Hospital San Felipe y el Hospital Sheba de Israel, considerado uno de los principales centros médicos de ese país. Como parte de la cooperación, ambas instituciones intercambiarán conocimientos, promoverán la capacitación del personal médico hondureño y desarrollarán asesorías técnicas para identificar áreas de mejora en la atención especializada. El embajador adelantó que la misión también evaluará las necesidades del Hospital San Felipe con el propósito de incorporar tecnología médica que contribuya a agilizar los procesos de atención y mejorar la eficiencia de los servicios oftalmológicos. Asimismo, informó que ya se trabaja en la organización de otras dos brigadas médicas que llegarían al país antes de que finalice 2026 para ampliar el alcance de la cooperación entre Honduras e Israel.