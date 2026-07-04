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Dentro de un balneario asesinan a dos presuntos miembros de la banda "Los Grillos" en Atlántida

De acuerdo a la información preliminar una de las víctimas sería de nacionalidad colombiana y pertenecerían a la banda de "Los Grillos"

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 15:23
Dentro de un balneario asesinan a dos presuntos miembros de la banda Los Grillos en Atlántida

Ambos hombres estaban comiendo en el restaurante del balneario cuando fueron atacados.

Foto: Carlos Molina| EL HERALDO

​El Porvenir, Atlántida.- La tarde de este sábado -04 de julio- se registró un doble homicidio en el interior del balneario "Natural View", ubicado en la aldea El Pino, perteneciente al municipio de El Porvenir, Atlántida.​

Una de las víctimas fue identificada de forma preliminar como Isidro López, conocido con el alias de "Chirito".

La segunda persona fallecida aún no ha sido identificada; aunque se conoció que se trataría de un hombre de nacionalidad colombiana. ​

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Según el relato de testigos que se encontraban en el lugar, ambos hombres estaban comiendo en el restaurante del establecimiento cuando fueron sorprendidos por sujetos armados.

Escena donde quedaron los cuerpos sin vida de ambas personas.

Escena donde quedaron los cuerpos sin vida de ambas personas.

 (Foto: Carlos Molina| EL HERALDO )

Los sicarios se dirigieron directamente hacia ellos y les dispararon en repetidas ocasiones, arrebatándoles la vida de manera inmediata.

Informes preliminares vinculan presuntamente a las víctimas con la estructura criminal conocida como "Los Grillos".

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Las autoridades investigan si el doble crimen está ligado a presuntas actividades de sicariato en la zona.​

Hasta el momento, miembros de la Policía Nacional han acordonado la escena a la espera de los peritos de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento de los cuerpos y recabar los indicios correspondientes.

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Redacción web
Carlos Molina

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