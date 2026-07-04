Dentro de un balneario asesinan a dos presuntos miembros de la banda "Los Grillos" en Atlántida

​El Porvenir, Atlántida.- La tarde de este sábado -04 de julio- se registró un doble homicidio en el interior del balneario "Natural View", ubicado en la aldea El Pino, perteneciente al municipio de El Porvenir, Atlántida.​

Una de las víctimas fue identificada de forma preliminar como Isidro López, conocido con el alias de "Chirito".

La segunda persona fallecida aún no ha sido identificada; aunque se conoció que se trataría de un hombre de nacionalidad colombiana. ​